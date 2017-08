Agne Bergvall har en diger meritlista som tränare för Carolina Klüft, med bland annat VM-guld och OS-guld. Utöver Carolina har han tränat systrarna Kallur under en period. Nuförtiden tränar han Ljungbytalanger i Växjöklubben Athletics24seven. Lisa Linnell är ett exempel på detta. I klubben tränar även Fanny Roos under coacherna Per Karlsson och Vesteinn Hafsteinsson.