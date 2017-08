Ishockeysäsongen står för dörren, men Troja Ljungby har inte bara hockey att tänka på. Totalt är det tre stycken omklädningsrum och delar av gymmet som har blivit drabbade av ett vattenläckage och delvis måste byggas om.

— Just nu har vi sommarhockeyskolan igång och många av deltagarna har tvingats byta om i Sunnerbohallen istället. Det är självklart inte optimalt, säger Daniel Håkansson, klubbchef i Troja Ljungby.

Än så länge har problemet gått att lösa ganska smidigt. Men snart öppnar även B-hallen och fler ungdomslag börjar träna på is.

— Det kommer bli problematiskt när alla lag sätter igång. Vi har fått använda de omklädningsrummen som finns mellan hallarna nu, men det kommer behövas fler snart.

Ett av de drabbade rummen är damlagets omklädningsrum.

— Det finns ett omklädningsrum bredvid bortalagets, som de kommer att använda så länge. Vi har inte fått något besked av kommunen när de drabbade rummen är klara igen, så det blir svårt att planera hur alla ska byta om. I gymmet har de fått riva upp golvet och några väggar och där vet jag inte heller när det blir färdigt.

Ljungby kommuns fastighetschef Trond Strangstadstuen säger att vattenskadan beror på duschvattnet.

— Vatten från duscharna har kommit in i väggarna och runnit ut under golvet i rummen. Skadan upptäcktes innan sommaren och har förmodligen successivt blivit mer omfattande ända sedan omklädningsrummen började användas. Vattnet har även trängt in i gymmets golv och väggar.

Strangstadstuen kan inte heller uttala sig om när omklädningsrummen kan börja användas igen.

— Vi håller just nu på att lägga fram en åtgärdsplan tillsammans med totalentreprenören Lagans Byggnads. Det är en hel del trä- och gipsmaterial som måste bytas. Betonggrunden har torkat under sommaren. Vi jobbar för fullt för att få det klart så snabbt det bara går.