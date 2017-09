Det är på grund av en brorenovering som sträckan på väg 124 mellan Älmhult och Ljungby under fem veckor är avstängd.

Trafiken leds under perioden om via Vislanda till Ljungby, men många bilister har hittat en snabbare, om än betydligt mindre, väg via Agunnaryd och Angshult.

– Det har varit väldigt mycket trafik under de tre veckor som har gått, säkert tio gånger mer än vanligt. Vi är klart oroade, säger Krister och Birgitta Lindkvist, två av de som bor längs med vägen.

Krister berättar att vägen är enskild och sköts av en samfällighet, där han själv är ordförande.

– Det är vi som delvis har det ekonomiska ansvaret, och vi har satsat 2,5 miljoner i vägen de senaste tre åren.

”Körs för fort”

Pengarna har gått till att förvandla den före detta grusvägen, där det bildades hålor så fort det regnade en längre stund, till en jämn väg med beläggning.

Utöver de bidrag som de har fått från kommunen och Trafikverket har de lånat pengar från banken för att få en hållbar väg även på lång sikt.

Nu ser Krister, Gunilla och deras grannar hur grus på sina ställen har börjat släppa från ytbeläggningen.

– Det är framför allt i kurvorna det märks, konstaterar de.

Men det som bekymrar honom allra mest är inte vägens skick, utan säkerheten.

– Vägen är fyra meter bred, så det går att mötas, men då måste man ta det försiktigt. Det körs väldigt fort! säger Krister, som kan se att bilar varit utanför vägkanterna vid fler än ett tillfälle.

Välkomna tillbaks

För att få ner hastigheten har medlemmarna i samfälligheten satt upp höbalar en bit ut i vägen, både i norr och i söder, men även farthinder och reflexskyltar.

– Nu har över halva tiden gått tills bron öppnar, och vi överlever nog resten… Man hoppas bara att bilisterna kan använda sitt förnuft och sakta ner farten, säger Krister.

Han tycker att de som hastar förbi istället borde se den tillfälliga körsträckan som ett tillfälle att stressa av, och upptäcka den fina naturen i byn.

– De är välkomna tillbaka och se sig om i saktare mak, tillägger han, och Birgitta poängterar i sammanhanget att det är långt ifrån alla som missköter sig.

– De flesta kör ändå vettigt.

Väg 124 är avstängd från Liatorpskorset till Myrarås i bägge riktningarna. Den 18 september väntas vägsträckan kunna öppna för trafik igen.