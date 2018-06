En av de sista dagarna i maj hade Lidhults Hembygds förening inbjudit till torpvandring i Öxnalt. Drygt 35 personer hade hörsammat inbjudan och samlades på gårdsplanen hos Alf Bertilsson. Det är en släktgård där boningshuset en gång byggdes som ryggåsstuga med högloft. År 1832 byggdes den om och fick samma höjd som loftet. Det huset fick stå kvar vid laga skiftet 1870, andra hus fick plockas ned för att byggas upp på nya platser. Om laga skiftet finns mycket att berätta, men det får vi spara till en annan gång, för nu vandrar vi iväg mot smedjan. Öxnalt räknades som smedernas by. Det berättas att vägfarande under mörka vinterkvällar fick uppleva ett skådespel av gnistor från sex smedjor på rad. Synen ackompanjerades av tunga hammarslag. Liesmidet var det främsta och liar från Öxnalt var eftertraktade. Ett tjog (20 st) liar såldes för 25 riksdaler. Annat som tillverkades var lås, vagnar, spik med mera. Från smedjan gick vägen till Norregårds och Södergårds kvarnar. Kvarnarna har tidens tand gjort slut på, med två kvarnstenar, grundstenar och dammbyggen finns kvar. Imponerande är det enorma arbete som krävt teknik, styrka, uthållighet och samarbete. Så vandrar vi vidare till platsen där knektatorpet legat. Knektarna har avlöst varandra och finns i en lång lista, men en av dem, Nils Magnus Mård, kan vi följa i en levnads beskrivning från födsel 1832 till död 1912. Knekt för Öxnalt Norregård blev han 1856 och avgick 1886 med pension, 24 kronor årligen. Han och hans hustru fick sju barn. Torpet omfattar två små åkrar. Två gamla äppelträd finns kvar. Rester av en gammal jordkällare, en vattenkälla och enorma stenrösen minner om det liv de levde. Torpet ligger alldeles vid sjön. Kanske fångades någon gädda i Gunnavik under leken på våren. När vi efter avslutad vandring sitter på ängen med våra kaffekorgar, tänker vi med respekt på dem som vandrat här före oss.

Elin Bertilsson