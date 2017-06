IK Pantern fick under 2016 dispens att spela i Hockeyallsvenskan under förutsättning att klubben skulle lämna in en komplett årsredovisning med revisionsberättelse från auktoriserad revisor som visade att kapitalet var återställt till 2017.

Men trots ideliga påminnelser till klubbens ledning kom aldrig årsredovisningen in till ishockeyförbundets licensnämnd.

Inte heller vid Licensnämndens sammanträde den 14 juni hade de fått någon årsredovisning och efter samtal med Panterns ordförande Mattias Schönhult, fick Pantern på sig till den 21 juni när Licensnämnden, på ett extrainsatt möte, skulle besluta om Panterns vara eller inte vara i Hockeyallsvenskan.

Men trots upprepade påminnelser kom aldrig någon årsredovisning in denna gång heller.

Licensnämnden fattade därför beslutet att inte bevilja Pantern licens för spel i Hockeyallsvenskan säsongen 2017/2018 utan klubben tvångsnedflyttas i seriesystemet.

I Pantern återfinns förre Trojaspelaren Stefan Söder.