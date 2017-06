Harald Berglund har tjänat kyrkorna i Traryd, Strömsnäsbruk och Hinneryd under hela sin tjänstetid, men i sommar blir han pensionär. Även om han inte slutar sin tjänst förrän i nästa månad så höll han på söndagen sin officiella avskedspredikan i samband med mässan i Traryds kyrka. Han och hustrun Annmari, som också slutar i sommar, avtackades i kyrkan inför närmare 200 personer med blommor och presenter - och stående ovationer i form av applåder, golvstamp och busvisslingar. Det är så en populär herde avskedshyllas.

Hyllningarna fortsatte därefter i samband md en kyrklunch i församlingshemmet.

Första mässan

– Traryds kyrka är mig mycket kär, sa Harald Berglund.

Han mindes tillbaka 27,5 år när han i just Traryds kyrka höll sin första mässa.

– Därför är det en mycket speciell kyrka för mig. Det är dessutom en mycket fin kyrka.

Harald Berglund menade att han har flera kyrkor som betyder mycket för honom.

– St Andreas kyrka i Strömsnäsbruk är naturligtvis en sådan. Där var jag ju 11 år innan jag blev kyrkoherde. Och Hinneryds kyrka är mycket vacker och speciell. Det är en särskild stämning i den kyrkan. Växjö domkyrka, där jag prästvigdes, är naturligtvis en annan av mina favoritkyrkor.

Därefter fick åhörarna berätta för sina bänkgrannar om vilka favoritkyrkor de hade.

Men Berglund menade också att det inte är lokalen i sig som är det vikitigaste utan inställningen.

– Just på den första pingstdagen blev Kristi kyrka synlig för många. 3.000 döptes ju den dagen.

Överraskades

Mycket körsång framfördes av pastoratets körer under söndagens mässa . Det blev till och med mer än vad Harald Berglund själv kände till. När en psalm pålysts fick han beskedet att det blir något annat i stället.

– Ja, jag är beredd på att att allt inte blir som jag är beredd på, blev svaret.

Därefter sjöng en grupp "My life is in Your Hand" för Harald och Annmari Berglund.

Annmari Berglund har också under många år jobbat i kyrkan både som vaktmästare och inom Kyrkans barntimmar och öppna förskolan.

Mot slutet av mäsan avtackades kyrkoherdeparet. Kyrkorådets ordförande Torsten Johansson sa att även om Harald Berglund går i pension så kommer han att minnas honom för hans passion - för tro och tåg. Båda dessa intressen har ju ett fast spår som leder mot ett mål.

Även kyrkofullmäktiges orförande Gunilla Segemalm liksom tillträdande kyrkoherden Mikael Nilsson talade och uppvaktade paret Berglund.

Mässan avslutades med "O, happy day".