Smålänningen har tidigare skrivit om Per Berg 30 år med autism, rörande den personliga assistans som de nu drar in.

Nu är Pers öde avgjort, hans personliga assistans kommer att dras in helt från och med den 1 september. Beslutet kom Pers föräldrar Kjell och Inger Berg till känna i veckan.

- Lägenheten som Per bor i kan de inte röra, det är ett avtal mellan oss och fastighetsägaren, men vem ska se till honom?

- Detta beslut rörande vår son har de dessutom tagit innan vår överklagan är prövad i Förvaltningsrätten. Istället har Per blivit erbjuden ett gruppboende. Det beslut som de nu har tagit är förkrossande, både för Per och för oss, säger Pers pappa Kjell Berg.

Pers föräldrar Kjell och Inger var så glada över att de ordnat det så bra för Per i sin lägenhet. Per har varit trygg där och med sina personliga assistenter som känner honom, kan rutinerna och kan kommunicera med Per.

- Nu slår de sönder hela Pers värld. De vill placera honom på ett gruppboende. Det är just detta som inte fungerar för Per med den diagnosen som han har.

Andra beviljade assistans

Samtidigt får Kjell och Inger reda på att två andra har blivit beviljade assistans. Då tycker de att Per också ska få det då han uppfyller villkoren mer än väl.

- Vi är inte unga längre och har båda varit väldigt sjuka. Och nu förväntas det av oss att vi ska ta hand om Per. En dag är vi borta, vem tar hand om Per då? Det är Per som får betala det högsta priset.

Kjell förklarar sin oro i att Per skulle hamna på ett gruppboende med människor han inte känner. Både bland personalen och de andra som också kommer att bo där.

- Per är beroende av rutiner och att ha personer som han känner i sin närhet. Han fungerar inte annars, nu vill de sammanföra honom med personer han inte känner och som inte känner honom. Det blir inte bra för någon, menar Kjell.

Trodde på rättvis hjälp

Kjell och Inger berättar att de blev glada när de hörde att kommunen hade fått en jurist, att de då skulle kunna få rättvis hjälp.

- Istället har hon uppmanat LSS-handläggaren att avslå assistanshjälpen till Per. Vad har Per gjort för ont som nu kanske stjälper hela hans liv, liksom våra, att ständigt gå med denna oro i vad som händer med honom den dagen då vi är borta.

- Vi vill inte att han ska behöva flytta en gång till då det skulle försämra hans autism. Vi känner vår son och det gör hans assistenter också. Detta beslut är inte mänskligt, säger Kjell och Inger Berg.