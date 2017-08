Kunde det bli bättre med aningen sommarljummet utomhus och konserthett i tältet?

Aftonen inleddes med utdelning av kommunens pris- och stipendieutdelning. Först ut var dansaren Linda Persson som fick 2017 års idrottsstipendium om 15 000 kronor av Kultur- och fritidsnämnden.

– Jättebra! Ska lägga undan pengarna för att ha dem när jag ska vidareutbilda mig, berättade hon efteråt. I nuläget verkar valet stå mellan Göteborg, Köpenhamn och Oslo.

Musikalisk nyfikenhet

Unga violinisten Linnea Sjöstrand tog emot kulturstipendium med samma belopp. Motiveringen var hennes stora begåvning och uppmuntran till fortsatt musikalisk nyfikenhet och utveckling.

Ljungby Volleyboll U16-lag, som vann SM i Falköping, tilldelades årets pris för idrottsprestation medan Carl-Magnus Gripenhed blev prisad för årets kulturpresentation efter att ha gjort en filmisk dokumentation över Ljungbys utveckling. Laget och filmaren fick 10 000 kronor var.

Peter Logoza, Ljungby taekwon-do, blev årets föreningsledare och tilldelades 5 000 kronor .

Slutligen fick representanter för Ljungby pastorat ta emot årets pris för god bebyggelsekultur och kulturmiljövård efter att en större om- och tillbyggnad av fastigheten Apotekaren 1. Den uppfördes 1957 och har använts som församlingshem.

Alla fick, förutom diplom och pengar, även en gåva i form av en lerfigur. De var specialgjorda av konsthantverkare Maria Larsson från Ljungby.

Hade övat väl

Sedan var det dags för musiken att ta över. Och enligt en initierad källa borde det bli en liten succé.

För vi träffade Emma-Karin Broberg, 11 år och från Lagan, innan hon skulle upp på scenen.

– Vi har bara övat förra helgen och i torsdags med Peter Johansson. Men innan dess, i våras, övade vi hela tiden, berättade hon.

Alma Svensson och Evelina Jansson, båda med i Musikskolans kör, var rätt säkra på att just nämnde gästartist skulle höja temperaturen i tältet.

– Jag hade hört namnet innan men hjälp vad han är duktig. Hans röst är stark, kan förmedla och själv verkar han vara jätteödmjuk. Som när vi i går övade så släppte han fram oss, säger Alma.

– Han är sjukt duktig, sa Evelina.

50 man stark

Men de liksom publiken fick ge sig till tåls en halvtimme. För först skulle Musikskolans 50-tal starka ensemble med elever och lärare bjuda på sig själva. Och i det programmet ingick också såväl gitarrspel, via Cavatina, som soloframträdande av Elin Holm, 16.

– Låten Sky har jag skrivit själv, sa hon och berättade att hon har elev i musikskolan i sex år.

Visserligen har hon hunnit bli van vid att stå på scen, men erkänner att det blev lite nervöst mot slutet.

– Det var ju väldigt mycket folk!

Fann sig snabbt

Sedan klev musikkändisen Peter Johansson fram. Och visade redan tidigt att han klarar av att hantera det oförutsägbara som ske i strålkastarskenet.

För han fick en fråga från en ung kille i publiken vad han heter.

– Jag heter Peter. I efternamn? Jo, Siepen, nej, Stormare...nä, faktiskt Johansson.

När han drog i gång med David Bowies Life on Mars så steg temperaturen direkt tre grader i stora tältet. Lägg till några grader ytterligare när det blev dags för Queens The show must be on.

Liten Queen-tema

Vem förstod inte att han, med grunden lagd på Musikteaterskolan i Bjärnum, lyckats väl på de stora scenerna i och utanför Sverige? Att exempelvis haft huvudrollen som Galileo 850 gånger i uppsättningen We Will Rock You i London, deltagit i Rhapsody in Rock, Så ska det låta och mycket mer sätter sina underhållande spår.

Och han verkade trivas med att rocka loss med Musikskolan.