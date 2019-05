Under veckan har fotbollslegenden och den välmeriterade tränaren Pia Sundhage besökt Sunnerbogymnasiet. Med utgångspunkten ”vi är varandras miljö och vi gör varandra bra”, föreläste hon för skolans hela personal.

Pia Sundhage har under den senare delen av sitt liv arbetat med ledarskap i olika former. Under sin tidigare karriär var hon bland annat tränare för USA:s damlandslag där hon har två OS-guld som merit. Hon har också varit tränare för Sveriges damlandslag med OS-silver som merit.

Flicklandslag

Nu arbetar Pia mest med att utveckla ungdomsverksamheten och har själv hand om landslaget för flickor 15 och 17 år. Det var Joakim Blomqvist och Malin Abrahamsson som arbetar som idrottslärare och hälsoinspiratörer på skolan som tagit initiativet att få Pia Sundhage till skolan.

Föreläsningen ingick i personalens hälso- och friskvårdsprogram som finns i kommunen. På Sunnerbogymnasiet har man även friskvårdsaktiviteter varje termin då all personal träffas och umgås under någon fysisk aktivitet.

– Detta är något som stärker individen men även gruppen, att göra aktiviteter ihop som inte enbart har att göra med arbetet, anser Joakim.

Sjöng budskapet

Att skapa ”en god stämning" är något som också Sundhage framhäver ofta. När hon åkte över till USA för att ta över deras damlandslag i fotboll hade hon dessa tankar i huvudet, men visste inte riktigt hur hon skulle få spelarna att förstå vad hon menade. När hon väl stod framför gruppen, nervös och taggad av förväntningarna blev det en… sång. Där budskapet bland annat var att ha roligt och att de tillsammans skulle göra något bra.

Pia Sundhage ställde sig alltså framför gruppen, där hon klart och tydligt hade fått veta att det var guld som gällde kommande OS - och började sjunga sitt budskap. Gruppen tog detta väldigt bra och ett ledarskap där hon ville få ut det bästa av varje individ gav alltså resultat.

Varje individ

Att varje individ får chansen att ta fram sitt bästa är något Pia understryker att skolan och arbetslivet också skall lägga kraft på. Detta gör att vi blir bättre, vi skall alltså hjälpas åt för att bli bättre.

Pia Sundhage berättar att all hennes erfarenhet från fotbollen har lärt henne mycket om ledarskap och att kunna ta ett steg tillbaka som ledare i vissa lägen. Detta för att se situationen med ”andra glasögon” och därigenom också få individerna att prestera bättre i kommande aktivitet. Detta är ett av många goda råd som Pia Sundhage delade med sig av till dem som lyssnade på henne på måndagseftermiddagen.