De falska tv-reparatörerna härjar i stora delar av Sverige men södra Sverige och Jönköpingsområdet märks ut som utsatta områden, skriver TT på måndagsmorgonen.

Under våren ska 18 äldre personer ha lurats av dessa bedragare. Bedragarna utger sig för att vara tv-reparatörer för att ta sig in i hemmen. Det har också förekommit att tjuvarna uppger att de ska kontrollera en vattenläcka eller liknande för att på så sätt ta sig in de äldres bostad.

– I många fall har man enbart varit ute efter smycken och kontanter inte bankkort, säger Håkan Carlsson chef för polisens Circagrupp i västra Götaland till TT.

Bedragarna har främst rört sig i södra Sverige och i Jönköpingsområdet. Polisen går nu ut och varnar och uppmanar anhöriga att prata med släktingar och varna för denna typ av bedrägeri, rapporterar TT.