Det var i maj i år som reglerna för skolskjuts ändrades i Ljungby kommun, vilket Smålänningen tidigare skrivit om, och i juni informerades föräldrarna i ett utskick. Dels var det förändringar i avstånden det handlade om, och dels togs det undantag för skolskjuts som tidigare funnits bort. Undantaget gällde för elever i årskurs F-3 som bor i områdena Annelund samt Replösa och som går på Hjortsbergskolan.

FAKTA: Skolskjuts och skolplats Krav för skolskjuts: För att få skolskjuts i Ljungby Kommun krävs att barnet har en faktis.. FAKTA: Skolskjuts och skolplats Krav för skolskjuts: För att få skolskjuts i Ljungby Kommun krävs att barnet har en faktisk sträcka till skolan på minst 3 km för F-3, och 4 km för 4-9. Med faktisk sträcka innebär den väg som barnet tar till och från skolan. Lomma kommun i Skåne drogs till kammarrätten av en familj som nekats skolskjuts, då kommunen beräknat sträckan fågelvägen. Likställighetsprincipen: Likställighetsprincipen, kommunallagen andra kapitlet, andra paragrafen, säger att: "Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat." Barn- och Utbildningsnämnden menar att det inte finns sakliga skäl att erbjuda Annelund och Replösa skolskjuts utan att också erbjuda alla skolbarn i kommunen skolskjuts. Tidigare Kungshög: Fram till 2006 hade Kungshögsskolan två parallellklasser mellan F-6, men i och med ombyggnaden fattades beslutet, baserat på prognoser om barnafödandet, att det bara skulle vara en klass med 25 elever per årskull. Men när antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan. Och enligt närhetsprincipen i skollagen får de 25 barn som bor närmast skolan de platserna, varför Annelundsbarnen faller till Hjortsbergsskolan.

Föräldrarna i Annelund, som varit vana vid skolskjutsen för sina F-3 barn, såg beskedet som "en smäll i ansiktet". De hörde därför av sig till Barn- och utbildningsnämnden och bad dem gå den föreslagna skolvägen med dem och få en möjlighet att diskutera beslutet.

Man samlades upp vid viadukten under Norrleden för att gå den föreslagna säkraste skolvägen ihop; föräldrar, barn och nämnden, varpå man höll en diskussion utanför Hjortsbergsskolan.

Föräldrarna var långt ifrån nöjda med skolvägen, som går förbi Skogskyrkogården, Märta Ljungbergsvägen och genom Brunnsparken. Bland annat för att det är mörka övergångar, som korsar en av Ljungbys mest trafikerade vägar. En väg som inte blir lättare under vinterhalvåret.

- Jag tycker det är otroligt anmärkningsvärt att våra barn ska passera tre stycken vägar utan övergångsställen, säger Ann-Kristine Ekegren efter diskussionen.

Föräldrarna menar att det hade varit skillnad att släppa iväg ungarna till Kungshögsskolan, som Annelund tillhörde förr, där det är gång- och cykelväg hela sträckan, jämfört med den betydligt längre vägen till Hjortsbergsskolan.

- NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) säger ju att det är först i 9-10 årsåldern som ett barn är moget nog att gå i trafiken själv. Varför känner ni att barn är mognare i Ljungby kommun än övriga Sverige? frågade Elin Åkesson, och fick som svar av Barn- och utbildningschef Nils-Göran Jonasson, att:

- Vi ser det som att det är ett föräldraansvar att föra barnen till och från skolan.

Han och de andra i nämnden lade också till att det finns alternativ som föräldrarna kan göra, till exempel att en förälder som har tid kan samgå med barnen till skolan, vilket man kan turas om att göra. De förklarade att beslutet ändrades då det ansågs strida mot likställighetsprincipen, och underströk också att det här inte är ett unikt fall, då även Stenbergselever har en lång väg när de ska till Astradskolan, och att de flesta kommuner inte har skolskjuts inom tätorten.

Föräldrarna höll med om att det är klart att det ska vara lika för alla, men då ska det också vara tryggt och säkert för alla.

Föräldrarna var inte heller nöjda under vilka omständigheter beslutet hade fattats. De tyckte att det hade tagits alldeles för snabbt och utan att informera dem. För i så fall hade föräldrarna kunnat gå in tidigare och till exempel lobba för lägre hastighet på Märta Ljungbergsvägen, eller privat be sin arbetsplats om andra arbetstider för att kunna följa sina barn till skolan. Förvaltningen försvarade sig med att handlingarna är offentliga och att är man intresserad så kan man få reda på det innan.

Föräldrarna underströk också att det hade varit bättre med en avtrappning. Att om beslutet hade gällt läsåret efter det kommande och de fått informationen i god tid att skolskjutsen skulle sluta gälla hade de lättare kunnat planera inför det, nu var det som sagt en för snabb förändring, och i fall när det rör barn behövs det extra tid att anpassa sig efter situationen.

Förvaltningen säger att få tillbaka skolskjutsen lär inte ske, det är ett beslut som redan är fattat. Men nämnden understryker att vill föräldrarna mana på kommunen till att göra vägen till Hjortsberg säkrare kan de alltid skicka in synpunkter till synpunktshanteringen och lämna in medborgarförslag.

- Läget är som det är nu, med beslutet som politikerna har tagit är att vi inte har buss inom tätorten. Självklart gör vi allt vi kan för att det ska bli bättre skolväg, det lovar vi, säger Nils-Göran Jonasson, och nämner som exempel att de har beställt Fivö-system för övergångställe vid Kungshögsskolan och att de ska ha en diskussion med tekniska om att förlänga 30-sträckan på Märta Ljungbergsvägen.

Efter diskussionen kände föräldrarna sig besvikna.

- Man undrar varför de gick med på att gå med oss när allt ändå redan var bestämt, säger Elin Åkesson.

Föräldrarna känner det som att politikerna ändå bara kör sitt eget race. Också medborgarförslag är de som pratade ihop sig efter diskussionen skeptiska till, då oavsett vad som väljs att göras kommer det inte hinna bli klart innan barnen börjar skolan till hösten. Ann-Kristine Ekegren var också besviken, då hon tyckte politikerna borde ha varit mer pålästa.

- Man har fattat ett beslut för 10-12 år sen och man kan inte här idag stå och säga grunderna för det. Man vet inte på vilka premisser de är tagna och det tycker jag är oroväckande inför framtiden. Jag tycker vi behöver mer pålästa politiker i vår kommun, tillägger hon.