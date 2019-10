Fakta om Diö

Nyförvärv: Fredrik Björnsson och Joakim Nektman, mv, comeback, Tobias Almblad, b, do, Albin Ståhl, b, Tyringe J20, Magnus Wetterling, b, HC Örnen, Joel Selin, b, comeback, Peter Jonsson, b, do, Martin Adauktusson, b, comeback, Hampus Hansson, f, do, Pontus Stenberg, f, do, Ludvig Karlsson, f, do, Martin Jonsson, f, do, Rickard Eldh, f, do, Simon Johansson, f, klubb i Norge, Hannes Boström, f, Tyringe J20, August Bengtsson, f, Tingsryd J18, Sebastian Blomberg, f, Troja J20, Egon Grans, f, Värnamo.

Spelarförluster: Tobias Johansson, f, slutat, Felix Snaula, f, time out.

Tränare: Lars Andersson, första säsongen.

Övriga ledare: Peter Ljungberg och Ken Ruter, assisterande tränare. Andreas Axelsson och Ante Kristiansson, materialare.

Försäsongen: Rydaholm 2–7 (b), Rydaholm 4–6 (h), Ronneby 4–5 (b) efter straffar.