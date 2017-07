Det har under tisdagen varit tekniska problem med polisens datasystem för passhantering i hela landet, rapporterar Sydsvenskan. I region Syd, där Kronoberg, Skåne, Blekinge och Kalmar län ingår, var det även vissa tekniska problem under måndagen.

Vid 11-tiden på tisdagen uppgavs de tekniska problemen ha kunnat lösas. TT uppger att de tekniska problemen troligen orsakades av en mindre brand i ett ställverk.

Det är oklart vilken påverkan förmiddagens datastrul kommer ha på polisstationerna under resten av dagen. Den som under tisdagen hade tänkt sig att skaffa ett pass får ha i beräkningarna att det kan ta längre tid än vanligt. För att minska trycket på stationerna under dagen rekommenderar polisen att göra en tidsbokning på sin närmaste polisstation via polisens hemsida.