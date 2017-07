Under måndagen var det dags för den fjärde omgången av Berättelser och musik i sommarkväll på Gamla Torg. Under kvällen drogs publiken tillbaka till 1960-talet med hjälp av bandet Mr T & We och bandmedlemmen Lars Davidssons anekdoter mellan låtarna.

Mr T & We inledde kvällen med Summer in the city och fortsatte med bland annat Bad moon rising och All you need is love.

Svenne Christiansson, basisten i bandet, hade sin favorit bland kvällens låtar.

– Det är A hard days night, den har roliga basgångar, ler Svenne Christiansson.

Den låten gick även hem hos de drygt 300 besökarna som kommit dit för att lyssna. Det var inte många som kunde sitta stilla utan satt och diggade med.

Lasse och Gun Oscarson är trogna besökare på Berättelser och musik i sommarkväll. De är nästan alltid där och den här gången var det lite mer speciellt.

– Jag har varit lärare åt Lars Davidsson och Svenne Christiansson. De var min första klass i stan. De gick i femman då och det var 1962. Jag minns till och med att Lars och Svenne satt vid bänkraden närmast fönstret i klassrummet, berättar Gun Oscarson.

De flesta bandmedlemmarna i Mr T & We var tonåringar under 1960-talet.

– Allt var nytt och oskrivet på den tiden. Man såg fram emot varje LP. För när en ny LP släpptes visste man att de hade hittat på något nytt, berättar Tony Avertoft.

Jonathan Ragnarsson som är yngst i bandet var inte född då men gillar musiken.

– Den håller verkligen över alla generationer, berättar han.