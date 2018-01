– Det händer inte så mycket i Ljungby för de som är under 18 år, säger Alma Kilpeläinen i The Main Event UF.

Det tog hon tillsammans med Elin Lydén, Elin Karlsson och Hanna Andersson fasta på när man tillsammans bildade The Main Event på Sunnerbogymnasiet inom Ung Företagsamhet.

Därför blir det nu två nattklubbar med disko på Harrys i Ljungby för de som inte fyllt 18.