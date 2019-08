För tredje året i rad anordnas välgörenhetsloppet "Spring för livet" på festen. I loppet går det att anmäla sig till att springa fyra till sju kilometer, eller en mil. Alla som deltar betalar en avgift och 40 procent av avgiften går oavkortat till cancerstiftelsen Kronoberg. För varje deltagare så sponsrar även företag med en viss summa till stiftelsen. I år var det 66 personer som anmälde sig till loppet trots bitvisa regnskurar.

– Jag tycker att det här ett fantastiskt fint initiativ. Det är jättekul när föreningar gör sådana här saker. Många har nära och kära som har cancer och idag räddas många tack vare forskningen. De två första åren fick vi in 90 000 kronor sammanlagt för de här loppet, säger Bengt Martinsson, ordförande för cancerstiftelsen Kronoberg.

Vinnare av fyra kilometers distansen blev Ville Sällberg, som bara är tio år.

– Det var jobbigt att springa. Men riktigt kul, särskilt att vinna, säger han.

Sju kilometer distansen vann Kristian "Kiosken" Teandersson, som la sig ner i gräset efter att han gått in i mål.

– Det var jobbigt, men jävligt roligt. Särskilt när det är tävling, då blir det roligare. Detta kan ha varit mitt personlighetsbästa. Men jag måste säga att jag är riktigt imponerad av de som sprang milen, jag kunde inte hålla deras tempo, säger han.

Milen vann Madeleine Åberg som gick i mål på 42 minuter.

– Det känns bra. Det är inte mitt rekord, men det gick inte snabbare idag. Jag är ändå nöjd med resultatet, säger hon.

För de mindre fanns även Kvarnenknatet på 300 meter, där barnen fick springa efter en krokodilmaskot och alla som ställde upp fick glass efter loppet.

– Jag gillar att springa, så det var ett bra lopp. Jag spelar fotboll i Lönsboda GIF och är här för att spela i borox cupen, säger Ebba Eriksson, sju år.

– Det var roligt att springa, man får glass, säger Hjalmar Bergholm, fem år.

– Jag sprang inte, jag åt mat istället. Jag ska spela i cupen sen och det är kul, säger Eric Sällberg, sju år.

För många besökare så är Kvarnavallafesten något de växt upp med och som ligger dem varmt om hjärtat.

– Den är fantastisk kul. Jag har varit här sen jag var liten och spelade med Niklas i Virestad IF. Det är kul att barnen får uppleva samma sak, säger Ronny Bergholm, tränare i Virestad IF.

– Det är kul att så många från grannkommunerna kommer hit och det är roligt att det finns mycket för barnen, säger Niklas Sällberg.

Den stora delen av festen är fotbollsmatcherna. Knatteturningen Borox Cup spelas under festen och när cupen avslutas spelades ett derby mellan Virestads IF och Västra Torsås IF. Festen avslutades med dans och musik.

– Sådana här tillställningar är själen i föreningslivet. Det är som en del av den svenska folksjälen. Det är kul att se barn som är här med sina föräldrar och att alla kan ha kul, man blir varm om hjärtat, säger Göran Palmquist, sekreterare för cancerstiftelsen Kronoberg.