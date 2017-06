Den här veckan skall trafikrutan handla om två saker, som jag tycker det finns anledning informera om.

Det första skall handla om en för mig och förhoppningsvis många med mig ganska självklar sak. Det hände i torsdags då Riksettanrallyt hade sitt mål i Ljungby. Jag kom körande på Ringvägen för att jag vid Sunnerborondellen skulle svänga till vänster upp mot Lagan. Det var då helstopp för trafiken in mot Ljungby av alla bilar av äldre årgång och inom parentes fortsatte sedan kön i princip ända upp till Lagan.

När jag och ytterligare några bilar kom fram till cirkulationsplatsen var det totalstopp även för oss. Detta av den anledningen, att bilarna som kom norrifrån blockerade även trafiken i cirkulationsplatsen.

Även om alla fordon som befinner sig i en cirkulationsplats har företräde innebär ju inte detta, att de får blockera all trafik i cirkulationsplatsen. Detta av den enkla anledningen, att trafik från andra håll som närmar sig kanske skall fortsätta färden i annan riktning än de som fordonen som finns i en kön, i det här aktuella fallet in mot Ljungby centrum.

Jag är medveten om, att det här inte är någon lätt situation, men i det här fallet gäller kanske mer än annars ögonkontakt, praktisk tillämpning och sunt förnuft. Vad menar jag med det? Jo, helt enkelt, att skall jag svänga till vänster eller i det här fallet norrut måste jag blinka och då skall helt enkelt fordon inne i cirkulationsplatsen lämna mig utrymme för att göra denna manöver. Skall jag åka rakt fram, d.v.s. i det aktuella fallet mot Sunnerbohallen ger jag inga tecken innan cirkulationsplatsen.

Egentligen är det i det aktuella fallet bara de fordon som skall svänga in mot centrum av Ljungby och som då ger tecken med höger blinkers som skall lämna de fordon som finns inne i cirkulationsplatsen företräde. Det beroende på den stillastående kön rakt fram.

Det finns alltid undantag och det här fallet är ett sådant där man måste agera praktiskt och i samråd med övriga trafikanter. Hur skulle det se ut annars? Det får inte bli som i det aktuella fallet, all trafik åt alla håll blockeras på grund av att fordon i sydlig riktning står stilla i cirkulationsplatsen.

Det andra jag vill informera om är hastigheten vid skolorna under sommarlovet. Anledningen till detta är en insändare i Smålänningen, där en person ondgjorde sig över att det skulle vara 30 km/tim över hela sommaren på Märta Ljungbergsvägen förbi Kungshögsskolan. Det är bakgrunden till detta, som jag vill informera om så att alla förstår varför det blir så.

Vid nästan alla skolorna i Ljungby pågår även under sommarlovet verksamhet i form av fritidsverksamhet. Vid en del skolor förekommer dessutom sommarskola. Det är endast under tre veckor, som det inte finns någon verksamhet vid skolorna utom vid en. Det är olika skolor varje år och i år är det Ekebacksskolan. Under övriga delen av sommarlovet pågår således fritidsverksamhet. Det är dessutom så, att barnen ibland även under sommarlovet leker på skolgården.

Mot den bakgrunden har konstaterats, att det är bättre att ha hastighetsbegränsning till 30 km/tim även under sommarlovet, vilket vi i den lokala ideella trafiksäkerhetsgruppen ställer oss bakom. Det är mot den bakgrunden inte tal om någon 30-maffia, utan en grupp som ser till det praktiska i den aktuella situationen. I stället för att trafikanterna skall känna sig osäkra vilken hastighet som gäller så är det bättre att fortsätta med 30 km/timma även under sommarlovet.

Det skulle kosta mer än det smakar att höja hastigheten under de tre veckor det inte finns någon verksamhet vid skolorna frånsett Ekebacksskolan i år.