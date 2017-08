– Det är skönt att vara tillbaka igen, för det var en tung period i slutet av juli och långt in augusti, säger den 22-årige burväktaren, som först drabbades av bältros och som en följd av det även hjärnhinneinflammation.

Hur var den tiden?

– Jag var inlagd ett litet tag på lasarettet och sedan fick jag åka hem. Men det var ingen aktivitet från min sida utan jag fick i princip ligga still i tre–fyra veckor.

Blev sommarträningen spolierad?

– Jag tryckte på rätt hårt innan sjukdomen och det känner jag av nu. Hade jag inte gjort det hade det varit betydligt tuffare.

Hur skönt är det att vara tillbaka igen?

– Riktigt kul. Det är ett gäng sköna grabbar som kommit in i laget och ledningen ser ut att fått ihop det riktigt bra. Det är full fart på träningarna.

Hur tycker du det sett ut spelmässigt så här långt?

– Det har sett bra ut och de har verkligen startat bra. med fina resultat i träningsmatcherna

Ingen cup

Det är Silverstone Cup till helgen med match mot Tingsryd på fredag och något av lagen Vita Hästen eller Oskarshamn på lördag.

– Men jag kommer att vila från det, så är planen. Däremot är det tänkt att jag ska stå mot Rögle eller Oskarshamn nästa vecka.

Hur står du formmässigt?

– Det är första veckan på is med grabbarna, men jag har simmat och cyklat en hel del, så jag har inte tappat all kondis, meddelar Robin, som hade lysande 93,1 i räddningsprocent under vårens 16 sista kvalmatcher.

Pelle glad

Trojas tränare Pelle Svensson är givetvis glad att målvakten Robin Johansson är tillbaka efter sin sjukdomsperiod.

– Kul att Robin är tillbaka. Han tränar med oss den här veckan, men är inte aktuell för spel i Silverstone Cup till helgen, säger Pelle.

Hur blir det med Emil Jidskog som har ett korttidskontrakt?

– Det löper ut i nästa vecka. Vi tar ställning till det då.

En sak är säker - Troja är väl rustat på målvaktssidan.