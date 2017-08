Rock'n'roll från 1950- och -60-talen har blivit Hallandsbandet Edward and the Hayriders varumärke. Och det visade man också i Markaryds hembygdspark på onsdagskvällen.

– Nu har ni förstått vilken genre vi kommer att hålla oss i. Det kommer att bli country och rock'n'roll, förklarades det nere vid dansbanan och scenen.

Edward and the Hayriders inledde med Hank Williams klassiska Jambalaya (On the Bayou).

I en dialog med publiken så kom det fram att man spelade med för låg volym. Men upplägget var att första delen av spelningen skulle bli lite lugnare med mycket countrymusik och sedan skulle den andra delen komma att innehålla fler rock'n'roll-låtar.

Inte hemma

Flertalet välnamn inom rock'n'roll- och countryogenren fanns på bandets repertoar. Och The King gick inte att hoppa över i det sammanhanget:

– Är det någon som tycker om Elvis här förresten? frågades det skämtsamt.

Och medlemmarna i Edward and the Hayriders hade dessutom, berättades de, varit "hemma hos Elvis" i Graceland i Memphis, Tennessee.

– Han var dock inte hemma den gången, konstaterades det lika skämtsamt.

Sedan hade det blivit ett obligatoriskt besök i den skivstudio där de tidiga rocklåtarna spelades in, det vill säga i Sun Studio, i Memphis. Elvis Presley spelade in sin första skiva just där en och inte helt okända artister, som till exempel Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Roy Orbison, och B.B. King, har använt samma studio.

Elivs första singel, Thats Alright (Mama) från 1954, och som skrevs och först framfördes av bluesartisten Arthur Crudup, blev naturligt nog nästa låt i Markaryds hembygdspark.

Vinkla om

Under svenska somrar kan man sällan räkna med perfekt väder. Över Markaryd blåste det också tunga regnmoln, vilket resulterade i att publiken till sist valde att gå under tak och placera sig längs dansbanans väggar och scen. Bandets högtalare fick då "vinklas om" inåt för att passa de nya förutsättningarna.

Efter en paus fortsatte Edward and the Hayriders, med del två av sin spelning i Markaryd.

Grundstommen i Edward and the Hayriders består av Edward C Johansson, O A Larsson och Pher-Olof ”Pix” Östergren. Sedan byggs det ut med andra musiker efter behov.