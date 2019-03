Ljungbykretsen av Röda Korset har haft årsmöte på Mötesplats Kupan. I styrelsen omvaldes Olle Bolmelind som ordförande och Lena Bolmelind som ledamot. Övriga i styrelsen är Bengt Lindqvist, Birgitta Danielsson och Christina (Kiki) Sandström. Antalet medlemmar var vid årsskiftet 157 stycken. Kretsen har haft en omfattande verksamhet. Secondhandbutiken Kupan har haft en försäljning som uppgått till 487 987 kronor. Den totala omsättningen uppgick till 1 573 137 kr. Anställd personal uppgick vid årets slut till 2,5 heltidstjänster. Ett 20-tal ideellt arbetande har bidragit med cirka 6 000 arbetstimmar under året, varav Ljungbykretsen bidragit med cirka två tredjedelar. På baksidan av Kupan färdigställdes under året en utbyggnad på 48 kvadratmeter under tak.

På Ljungby lasarett hjälper ett 20-tal sjukhusvärdinnor patienter och besökande tillrätta på ett mycket uppskattat sätt. Ansvarig för verksamheten är Gun-Britt Andersson. Varje torsdag under höst- och vårsäsong har det spelats bingo på Rödakorsgården under ledning av Bengt Lindqvist, Birgitta Danielsson och personal på Kupan. Antalet deltagare har uppgått till 12-20 per gång. Besöksverksamheten är en annan del av verksamheten. Ledare är Birgitta Danielsson. Till jul utdelades ett 10-tal blomstergrupper till äldre i Ljungby.

Under två juliveckor anordnadessedvanlig koloniverksamhet för elfte året i rad på Kinnagården utanför Varberg. Närmare 60 barn och 15 ledare njöt av salta bad, lekar, utflykter och upptåg. En resa till Liseberg med åkband ingick. Arrangemang för Världens barn. På Ljungbydagarna anordnades en teaterföreställning med Teater 16, musik med en barnkör från Joy Singers och en berättare från Sagomuseet. Föreställningen, som blev mycket uppskattad,framfördes på scenen i Stora Tältet. På Godsmagasinet anordnade Röda korset en lördag i augusti en konsert med Ljungby Kulturskolas stråkorkester Nova.

Till Världens Barn samlades in 225 000 kronor tillsammans med Svenska Kyrkan i Ljungby, FN-Föreningen, IOGT-NTO, Räddabarnen, Erikshjälpen, RRT och Rödakorskretsarna i Ljungby kommun. Dessutom skänkte följande föreningar pengar: Ljungby PRO-förening, Ljungby Hjärt- ochLungsjukas förening, Ljungby Gästgivargård och några privata företag. Insamlingen syftar till att förbättra hälsa, utbildning och trygghet för utsatta barn i värden. Tyvärr är behoven väldigt stora till följd av krig och katastrofer.