Jag har varit en gnällig gubbe hittills i krönikorna men denna gång ska jag vara positiv. En sak är bättre med fotbollen nuförtiden. Det är mindre alkohol.

Jag debuterade i Alvesta GoIF 1977. Det var motsvarigheten till Superettan. Jag hade fyllt 17 år. Två avbytare var tillåtna. Jag var en av dem. Det var stort och farsan var stolt.

I min första bortamatch skulle vi spela mot Åtvidabergs FF borta. De spelade för serieseger och uppflyttning till allsvenskan, Vi hade fortfarande chansen och låg trea. Det var 2 oktober, en söndag. AGIF förlorade med 2-0, jag spelade sista kvarten och Åtvid gick upp i allsvenskan igen. Efteråt blev vi inbjudna till en skål (eller två) i champagne av hemmalaget.

Sedan startade resan hem. Vi stannade på ett värdshus för att äta, jag har ingen aning var.

Jag hade i och för sig varit i London på fotboll med några kompisar, men min erfarenhet av restaurangbesök sträckte sig till familjens stopp vid Tores kiosk i Alvesta, då söndagens biltur avslutades med att vi delade ett par tallrikar pommes frites.

På värdshuset serverades sillbricka. Jag trodde det var allt. Jag hatade sill men jag åt eftersom jag var enormt hungrig. Jag blev proppmätt och sedan kom huvudrätten...

Men framförallt serverades det snapsar.

Det fortsatte hela bussresan hem. Många spelare var rejält fulla. Jag var förvånad och besviken. Det här var ju spelare jag såg upp till. Nu vet jag inte om detta var en engångsföreteelse eftersom det blev min sista match det året på grund av att jag fick en allvarlig knäskada veckan efter.

Vi åkte till bortamatcher på söndagsförmiddagar för att spela med B-laget. Det var bra matcher i allsvenska reservlagsserien. Där kunde det spela gamla allsvenska spelare som tog något år i B-laget innan de la av. Vi hann inte mer än gå av planen efter matchen på Malmö IP och sätta oss i bussen för att åka till Malmö stadion för att byta om, förrän det ”korkades upp”. Matchdräkten var på, eftersvetten rann fortfarande och ölen rann ner för struparna. Inte på alla givetvis.

Unga grabbar fick tidigt sitt första möte med alkoholen genom fotbollen, via en lagfest, bortamatch eller årsfest. Kanske hade de fått sitt första möte med alkohol vid samma tidpunkt även om de inte spelat fotboll, i något annat sammanhang, kanske hade de fått det ännu tidigare, vad vet jag. MEN det är mycket mindre nu.

När jag började som tränare i Anderstorps IF 1991 var ett av mina första klargörande för spelartruppen att jag inte tillåter alkohol på bortamatcherna, jag sa det även vid mitt nästa uppdrag i Grimsås. Numera är det inget jag tänker på. Det existerar knappt längre. Jag har inte heller sett något bortalag på Lagavallen med ölburkar i bussen efter matcherna.

Det är en ny generation unga, svenska fotbollsspelare, många med utländsk härkomst. De är mycket seriösare när det gäller alkohol och idrott. Under mina tränarår på 2000-talet har detta aldrig varit ett problem (undantag träningsläger utomlands som betalas av spelarna själva).

Det var annat förr. 1984 var LIF på avslutningsresa i London, hela truppen. Båtresa i 24 timmar och en vecka i England. Mats Berglund fick en idé om att bjuda Queens Park Rangers till Ljungby på försäsongsläger. Han ville ha med mig eftersom språket var ett problem (tror Mats fixat det själv nu). Jag var en van Englandsresenär och LIF:s engelska fotbollsexpert. Vi steg in på Mr Frank Sibleys (manager) kontor och bjöd dem till Sunnerbo. Två år senare kom de. QPR var ett topplag och slogs om ligasegern dessa år. Massor av landslagsmän i truppen. De bodde på Hotell Terraza i nästan två veckor och tränade på Lagavallen. Kvällar och nätter spenderades oftast på Restaurang Peking. Det söps hejdlöst.

De hade en ny manager, den legendariske Jim ”the Eagle” Smith. Han fick t.o.m. den gamle Kånnamittfältaren Göran ”Baggen” Söderberg att skjutsa hela QPR:s ledarteam till Björkö i Pjätteryd, där det var dans på onsdagskvällarna. Han körde dem dit i sin rosa Volvo 142.

Lägret avslutades med en match LIF-QPR, tror det blev 1-6. Efteråt var det bankett på hotellet. Middagen led mot sitt slut och vi satt vid blandade bord. Alan McDonald, lagkaptenen, sa till mig att de skulle dra vidare och ville att vi skulle hänga på. Jag sa:

-Det är söndagkväll, Ljungby är dött.

-No, no, It´s open for us.

Vi gick ner till Peking, det var mörkt, allt nerdraget.

-Come on, mate. Vi går in bakvägen.

Vi knackade på på baksidan. Personalen öppnade, klockan var ett.

Därinne var det fullt ös. Festen var igång och alkoholen flödade som den gjort hela veckan. Det hade varit fest varje natt. Fotbollsproffs, local girls och så vi, några blyga LIF:are som skulle upp och jobba dagen efter.

Året efter hade jag bytt klubb. Vi var på ett sommarläger i Varberg med IFK Värnamo. På samma hotell bodde Newcastle United. När vi anländer står det engelska lagets nye manager i foajén och snackar i telefon. När han ser mig lägger han ner telefonen, sträcker fram näven och säger:

-Hello, nice to see you again!

Det var Jim ”the Eagle” Smith. Mina nya lagkamrater höll på att tappa hakan.

Tilläggas skall att undertecknad inte drack en droppe alkohol innan han fyllt 25 år.