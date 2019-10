Romfors: ”Vår inställning var riktigt bra”

Efter förlust mot Halmstad och en poäng mot Nybro var det ett litet pressat IF Troja-Ljungby som tog sig an Kallinge-Ronneby IF i Hockeyettan Södra. Men det gick vägen för hemmalaget som vann med 4–2 (2–0, 2–2, 0–0) inför 1 637 åskådare.