Med meriter från bland annat Ljungby IF, Älmhults IF och Lammhult blir 31-årige Johan Nilssons nästa klubb Guddarps IF i division 5.

Den rutinerade backen blev spelklar under måndagen och gör comeback på fotbollsplanen efter ett par säsonger vid sidan om.

"Det handlar om en lugn och stabil back med känslig vänsterfot som dessutom är en oerhört bra i luftrummet med sin längd. En spelare som sprider lugn runt sig och dessutom har ett skott som få kan mäta sig med. Johan har tränat med oss några veckor och visat att det absolut kommer bli en tillgång för föreningen", skriver klubben på sin hemsida.