Under midsommarafton väntas mestadel uppehållsväder och längre perioder med sol.

– På midsommarafton är det mestadels uppehållsväder i hela Götaland men risk för lokala skurar, säger Charlotta Eriksson på SMHI. Det blir något kyligare till helgen med en temperatur kring 15-20 grader, fortsätter Charlotta.

På västkusten är risken för regn större under midsommarafton. Om du däremot åker mot solen ö, Öland, så ökar chanserna för ett torrt midsommarfirande.

– Mestadels sol och uppehåll under midsommarafton men sen ser det ut som större regnområden drar in under helgen avslutar Charlotta.