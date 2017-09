På plats har de studerat och lärt sig mer om satsningen Gurfec, som står för Getting it right for every child och innebär att alla organisationer som kan finnas runt ett barn samverkar. Det kan exempelvis handla om BUN, socialförvaltningen och polisen.

– Projektet går ut på att i tid upptäcka de behov som finns, och att varje barn som behöver stöttning ska få det, säger Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef i Ljungby.

Med projektet minskar samtidigt risken att barn hamnar mellan stolarna på olika myndigheter.

Tanken är att man i kommunen och i länet, med inspiration från Gurfec, ska försöka hitta ett liknande sätt att jobba på här.