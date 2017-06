Alliansens Bengt Germundsson (KD), Sven Jansson (C) och Tommy Andersson (M) presenterade på fredagen partiernas gemensamma budgetförslag inför 2018. Förslaget har en ramökning med 12,3 miljoner kronor och ett överskott på fyra miljoner kronor.

Fakta: Alliansens budgetförslag Alliansen har tagit fram ett omfattande budgetförslag med en rad satsningar inom varje förva.. Fakta: Alliansens budgetförslag Alliansen har tagit fram ett omfattande budgetförslag med en rad satsningar inom varje förvaltnings verksamhetsområde. Nedan kan du läsa några av de satsningarna: - Integrations- och arbetslivsförvaltning, en ny förvaltning som samlar vuxenutbildningen, SFI, flyktingmottagningen, försörjningsstöd, arbetsmarknadssamordnare och serviceteamet. Detta för på ett effektivt sätt få ut minst 50 procent av de nyanlända i sysselsättning när deras etableringstid går ut. - Byggnation av anpassat boende för äldre, kommunen har flera intressenter som kan tänka sig bygga bostäder för äldre i Markaryd och Strömsnäsbruk. - Byggnation av förskolor och minskade barngrupper med högre personaltäthet. - Renovering av Vårdcentralen i Strömsnäsbruk, och skapandet av en familjecentral i samhället. - Tre miljoner kronor till utbildnings- och kulturnämnden till mer personal i skola och förskola. - Grundsärskola startas i Markaryd. - Ny tankbil till räddningstjänsten i Strömsnäsbruk. - Fler laddstolpar för elbilar. - Mer pengar till fritidsgården och till musik- och kulturskolan. - Oförändrad skattesats.

Det mest omfattande förslaget från alliansen är en satsning på att se till att nyanlända flyktingar har sysselsättning genom arbete eller studier när de efter två år i Sverige inte längre får etablerings stöd.

– Bland de nyanlända finns en hög arbetslöshet, framförallt bland ungdomarna. Det är väldigt angeläget att jobba med dem så att de inte hamnar i försörjningsstöd, säger Bengt Germundsson.

– Detta är det viktigaste vi har att arbeta med just nu. Det kommer att kosta mer i försörjningsstöd om vi inte gör det, säger Sven Jansson och får medhåll av Tommy Andersson.

– Det kommer att belasta ekonomin något oerhört framöver, och detta är det största jobbet vi har att göra i nutid.

Säkrar skolan

Skapandet av en tillfällig förvaltning som ska samla alla de funktioner inom kommunen som de nyanlända kan komma i kontakt med, är också ett sätt att tydliggöra kostnaderna.

– Vi vill säkerställa att skolan, vården och omsorgen får sin egen budget. Då kan det inte heller bli någon diskussion om att det prioriteras i en viss riktning, säger Tommy Andersson.

Till satsningen ska också ett statsbidrag från 2015, som kommunen fick i samband med flyktingvågen, som medvetet har sparats. Det handlar om elva miljoner kronor.

Många bygglov

Alliansen vill också satsa på skolan och dess lokaler och tre till fyra nya förskolor kommer att byggas de kommande åren. Behovet är störst i Strömsnäsbruk, men trycket är också stort i Markaryd. Byggnationen av den första förskolan bör, enligt politikerna, påbörjas under nästa år.

Till satsningarna inför nästa år hör också renoveringen av vårdcentralen i Strömsnäsbruk, och skapandet av en familjecentral på orten.

Alliansen vill också skjuta till pengar till miljö- och byggförvaltningen för att kunna anställa en byggnadsinspektör till, och på så sätt dubbla personalen.

– Antalet bygglovsansökningar ligger på ett all time high! En handläggare klarar av 100 ärenden på ett år, och det är just nu vad vi får in under fyra månader, berättar Tommy Andersson.

Budgeten klubbas vid nästa fullmäktigemöte som hålls måndagen efter midsommar.