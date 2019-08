Trafikverket meddelar att man har upptäckt ett omfattande signalfel i Älmhult 08.05 på onsdagen.

– Vi har personal som ska vara på plats vid 08.10 och avvaktar information från dem, säger pressinformatör Alexandra Elias.

Åsknedslag är orsaken.

Tills felet är åtgärdat blir inställda tågavgångar ersätta med buss. F

Vid 09-tiden var problemen fortfarande pågående och bussar ersätter trafik fram till 11-tiden.

För mer detaljerad information om din resa hänvisar Trafikverket till respektive tågbolag.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas är:

Nässjö C, Alvesta, Bodafors, Ballingslöv, Burlöv, Diö, Eslöv, Hjärup, Hässleholm, Hästveda, Höör, Killeberg, Lammhult, Lund C, Malmö C, Moheda, Osby, Stehag, Stångby, Stockaryd, Sävsjö, Sösdala, Triangeln, Tjörnarp, Vislanda, Åkarp, Älmhult, Örtofta, Hyllie