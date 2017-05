AIK

Nyförvärv: Erik Källgren, mv, Linköping, Robin Axbom, b, Stjernan, Albin Johansson, b, Arboga, Eric Norin, b, Almtuna, Filip Windlert, b, Pantern, Erik Ullman, b, Södertälje, Ludvig Claesson, b, Rögle, Henrik Marklund, f, Asplöven, Anton Holm, f, Södertälje.

Förluster: Gasper Kroselj, mv, klubb ej klar, Robin Rahm, mv, do, Jonathan Andersson, b, Örebro, Stefan Johansson, b, Södertälje, Jacob Spångberg, b, do, Michael Lindqvist, f, Färjestad, Fredrik Karlström, f, Linköping, Roger Melin, t, Brynäs.

Tränare: Tomas Mitell, ny från Mora.

+ Anton Holm från SSK vann skytteligan förra säsongen. Bättre omgivning nu och han kan göra om bedriften.

- Backsidan. Sex nya namn ska spelas in, vilket lär ta tid.

? Målvakterna Linus Lundin och Erik Källgren känns inte direkt som några matchvinnare.

ALMTUNA

Nyförvärv: Arvid Ljung, mv, Mariestad, Oscar Fröberg, mv, Örebro J20, Jonathan Léman, b, Modo, Albin Lundin, f, Djurgården, Jesper Bärgård, f, Nybro, Fredrik Forsberg, f, Väsby, Erik Broman, f, Brynäs.

Förluster: George Sörensen, mv, Södertälje, Eric Norin, b, AIK, Marcus Oskarsson, b, Modo, Adam Deutsch, klubb ej klar, Simon Stensson, b, do, Fredrik Lovén, b, Enköping, Emil Ripstrand, f, do, Emil Larsson, f, Luleå, Sebastian Selin, f, klubb ej klar, Erik Santesson, f, do, Matthias Trettenes, f, do, Marcus Fornell, f, do, Felix Lööv, f, Wings, Sebastian Hartmann, f, Mora.

Tränare: Marcus Ragnarsson, andra säsongen.

+ Erfaret gäng som spelat tillsammans i några säsonger, vilket känns som ett plus.

- Oprövad målvaktsduo på allsvensk nivå.

? Har förmodligen den överlägset tråkigaste arenan i serien. En eventarena - Uppsala Eventcenter - är på gång, men det lär dröja minst en säsong till innan den är helt klar.

BJÖRKLÖVEN

Nyförvärv: Oscar Masiello, mv, lån från Luleå, Adam Werner, mv, lån från Färjestad, Simon Åkerström, b, Vita Hästen, Adam Berglin, b, Teg, Jakob Stenqvist, b, lån från Frölunda, Fredric Andersson, f, Örebro, Alex Hutchings, f, Winterthur.

Förluster: Lucas Ekeståhl Jonsson, b, TPS, Lucas Sandström, f, klubb ej klar, Stefan Öhman, f, slutar, Jesper Thörnberg, f, Troja.

Tränare: Joakim Fagervall, andra säsongen.

+ Med Fagervall i båset från start kommer Löven att prioritera försvarsspelet, som var lagets svaga länk förra säsongen.

- Två inlånade målvakter slåss om förstespaden. Känns lite hasardbetonat.

? Klarade sig undan kval med dryga halvminuten kvar i epilogen mot Västerås. Umeåborna är kräsna och engagemanget är stort. Pallar de med en placering igen på undre halvan?

KARLSKOGA

Nyförvärv: Shane Owen, mv, Fife Flyers, Jonathan Frykholm, mv, Örebro J20, David Suvanto, b, Rungsted, Patrik Parkkonen, b, Lausitzer, Daniel Bernhardt, f, Djurgården, Jeff Hayes, f, Lausitzer Füchse.

Förluster: Emil Kruse, mv, Rögle, Andrew Engelage, mv, Krefeld, Henrik Larsson, b, Brynäs, Theodor Lennström, b, Färjestad, Daniel Wessner, f, slutar, Carl Persson, f, Karlskrona, Alex Lavoie, f, KalPa, Victor Ejdsell, f, HV71.

Tränare: Tobias Thermell, tredje säsongen.

+ Klubbens och spelarnas moral. De senaste säsongerna har de tappat enormt vassa spelare men ändå gjort bra ifrån sig. Det tyder på styrka.

- Har blivit av med sina stora profiler - igen.

? Vem ska bli den stora retstickan i Kanongänget nu när Daniel Wessner lagt skridskorna på hyllan?

LEKSAND

Nyförvärv: Tex Williamsson, mv, Malmö (lån), Fredrik Lindgren, b, Skellefteå, Mattias Nilsson, b, Timrå, Calle Själin, b, Östersund, Anton Karlsson, f, Frölunda, David Åslin, f, Rögle.

Förluster: Henrik Haukeland, mv, klubb ej klar, Atte Engen, mv, do, Markus Lauridsen, b, München, Alexander Ytterell, b, HV71, Ben Youds, b, klubb ej klar, Sondre Olden, f, do, Janos Hart, f, do, Johan Olofsson, f, Malmö, Simon Norberg, f, Kristianstad, Per-Erik Johnsson, t, klubb ej klar.

Tränare: Marcus Åkerblom, ny från Björklöven.

+ Fick behålla stjärnan Mattias Ritola trots degraderingen. Han får dra ett tungt lass tillsammans med David Åslin, som närmast kommer från Rögle.

- Bakåt ser det lite tunt ut.

? Marcus Åkerblom känns som en risktagning på tränarsidan, efter rutinerade ”Perra” Johnsson.

MODO

Nyförvärv: Isak Wallin, mv, lån från Mora, Emil Carnestad, b, Pantern, Marcus Oskarsson, b, Almtuna, Johan Eriksson, f, Tingsryd, Victor ”11” Öhman, f, Västervik, Magnus Häggström, f, Malmö, Sam Marklund, f, Skellefteå.

Förluster: Jesper Lindgren, b, Toronto Marlies, Jonathan Léman, b, Almtuna. Jesper Lindgren, b, HPK, Axel Eidstedt, b, klubb ej klar, Jan Brejcak, b, do, Byron Ritchie, f, slutar, Jordan Smotherman, klubb ej klar, David Rundqvist, f, do, Kristian Jakobsson, f, Mora.

Tränare: Hans Särkijärvi, ny.

+ Med ”Säcken” som ny coach kan det möjligen bli lite stabilitet i tränarledet, där det varit en enorm omsättning de senaste åren.

- Talangfabriken från Örnsköldsvik lever fortfarande på sitt namn. Hur länge håller det?

? Modo har fått lägga om kursen och skeppat iväg dyra importer. Vad innebär det för slagstyrkan?

OSKARSHAMN

Nyförvärv: Ludvig Engsund, mv, Västervik, Marcus Björk, b, Asplöven, Martin Fehérváry, b, Malmö J20, Oscar Josefsson, f, Vimmerby, Gustav Olhaver, f, Rögle J20, Malte Sjögren, f, Kristianstad, Ludvig Elvenes, f, lån från Rögle, Lucas Elvenes, f, do.

Förluster: Tobias Ekberg, b, Pantern, Daniel Nilsson, b, Lindlöven, Jonas Liwing, b, Södertälje, Jakob Karlsson, f, Vimmerby, Anders Poulsen, f, Herning, Mitch Wahl, f, Innsbruck, Victor Svensson, klubb ej klar, Fredrik Söderström, t, Storhamar.

Tränare: Björn Hellkvist, ny från Rungsted.

+ Satsar på unga talanger.

- Backsidan. Fyra spelare under kontrakt så här långt känns oroligt. Inväntar de lån från elitklubbar?

? Fredrik Söderström fick stjärnstatus under sina sex år i föreningen. Nu tar Björn Hellkvist över. Blir det äktenskapet lika lyckat?

PANTERN

Nyförvärv: Robin Jensen, mv, Djurgården, Tobias Ekberg, b, Oskarshamn, Johan Ivarsson, b, Malmö, Jesper Mångs, b, Malmö J20, Hugo Danielsson, b, Skellefteå J20, William Petrus, b, Mora, Valentin Pilet, b, Lausanne J20, Anders Grönlund, b, Lillehammer, Carl Åsell, f, Västervik, Olle Liss, f, do, Stefan Söder, f, Troja, Andreas Heier, f, Stjernen.

Förluster: Tex Williamsson, mv, Malmö, Oscar Malm, mv, KRIF, Johan Björk, b, slutar, Emil Carnestad, b, Modo, Filip Windlert, b, AIK, Ludwig Karlsson, f, klubb ej klar.

Tränare: Håkan Åhlund, andra säsongen.

+ Offensivt har de fått behålla åtta spelare från förra säsongen, vilket ger lite stabilitet.

- Sju nyförvärv på backsidan är ofattbart många.

? Utan tvekan defensiven. Med så många nya ”gubbar” i försvaret vore det konstigt om det inte uppstår problem i egen zon.

SÖDERTÄLJE

Nyförvärv: George Sörensen, mv, Almtuna, Jonas Liwing, b, Oskarshamn, Stefan Johansson, b, AIK, Jacob Spångberg, b, do, Sebastian Owuya, b, Sundsvall, Petter Hansson, b, Linköping, Stefan Gråhns, f, Västerås, Markus Persson, f, do, Thom Flodqvist, f, Kristianstad, Christopher Bengtsson, f, Tingsryd, Hampus Olsson, f, KRIF, Sebastian Manberg, f, Sundsvall,

Förluster: Mathias Dahlström, mv, klubb ej klar, William Kaijser, b, do, Robin Nilsson, b, do, Adam Hansen, b, do, Jonas Vidlund, b, do, Petter Lindberg, b, do,Erik Ullman, b, AIK, Olov Lundqvist, b, Asplöven, Jonas Westerling, f, Sheffield Steelers, Patrik Kallmert, f, ny klubb ej klar, Felix Maegaad-Scheel, do, Johan Skinnars, f, do, Henrik Thegel, f, do, Karl Olovsson, f, KRIF, Anton Holm, f, AIK.

Tränare: Mats Waltin, tredje säsongen.

+ Stefan Johansson från AIK respektive Stefan Gråhns från Västerås innebär att SSK får in lite värdefull rutin.

- 15 spelare har lämnat klubben och det brukar sällan vara en bra indikation för att nå framgång.

? Det var lite turbulent kring tränaren Mats Waltin förra säsongen och hans relation med spelarna. Har det hunnit lägga sig?

TIMRÅ

Nyförvärv: Maskims Ponomarenko, b, Lörenskog, Hugo Enock, b, Färjestad J20, Hampus Larsson, b, Västerås, Vilmos Galló, f, Linköping, Lukas Zetterberg, f, Västerås, Erik Karlsson, f, Charlotte Checkers, Tobias Liljendahl, Vita Hästen.

Förluster: Johan Mattsson, mv, Frölunda, Jens Westin, b, Färjestad, Mattias Nilsson, b, Leksand, Jens Lööke, f, Arizona Coyotes, Elias Pettersson, f, Växjö, Jonathan Dahlén, f, Vancouver Canucks, Roger Forsberg, t, Västervik.

Tränare: Fredrik Andersson, ny från Modo J20.

+ Ligger långt fram i truppbygget.

- Tappat starka kort i offensiven som lär bli kännbara över en lång säsong.

? Även backsidan har försvagats. Hur tacklar Timrå det?

TINGSRYD

Nyförvärv: Andreas Ljunggren, mv, Hanhals, Adrian Saxrud Danielsen, b, Stjernen, Kim Tallberg, f, Vita Hästen, Mathieu Tousignant, f, Ravensburg, Daniel Öhrn, f, Sparta Sarpsborg, William Romfors, f, HV71 J20, Hampus Melén, f, Mörrum, Mikael Frycklund, f, Västerås, Mats Fröshaug, f, Västervik.

Förluster: Tim Sandberg, mv, klubb ej klar, Kevin Ekman Larsson, b, Tucson Roadrunners, Nicolai Bryhnisveen, b, Dukla Jihlava, Johan Eriksson, f, Modo, Lukas Hansson, f, Hanhals, Christopher Bengtsson, f, Södertälje, Jonathan Johnson, f, Troja, Adam Persson, f, time out.

Tränare: Magnus Sundquist, tredje säsongen.

+ Nyförvärvet Mikael Frycklund från Västerås har kapacitet för att ösa in en hel del poäng framåt.

- Målvaktssidan. Håller den verkligen i långa loppet?

? Ekonomin. Spelarbudgeten har minskat med en miljon kronor. Hur kommer truppen att påverkas av det?

TROJA

Nyförvärv: Jonathan Johnson, f, Tingsryd, Jesper Thörnberg, f, Björklöven.

Förluster: Rasmus Johansson, b, Nybro, Jesper Eriksen, b, klubb ej klar, David Laudius, f, do, Mikael Roslund, f, do, Niclas Lehmann, f, do, Mikael Johansson, f, Kristianstad, Stefan Söder, f, Pantern.

Tränare: Pelle Svensson, fjärde säsongen.

+ Kontinuiteten. Troja har valt att behålla merparten av gänget som förde laget tillbaka till allsvenskan.

- Fysiska spelet. Vilka mer än Daniel ”Trucken” Karlsson kliver fram när det hettar till på isen?

? Kommer det att bli någon form av samarbete med Växjö, HV71 eller Rögle? Många undrar, men hittills ingen information i någon riktning.

VITA HÄSTEN

Nyförvärv: Viktor Kokman, mv, Vimmerby, Victor Lindman, b, Västervik, Christian Kåsastul, b, Frisk Asker, Emil Eriksson, f, Örebro, Villiam Haag, f, Michigan State U, Douglas Lögdal, f, Mariestad.

Förluster: Emil Jidskog, mv, klubb ej klar, Alexander Anderberg, b, Huddinge, Simon Åkerström, b, Björklöven, Kim Tallberg, f, Tingsryd, Anton Blomberg, f, Skövde, Tobias Liljendahl, f, Timrå, Markus Gunnarsson, f, slutar, Henrik Bankelius, f, do.

Tränare: Jonas Johnson, andra säsongen.

+ Marcus Eriksson är en stor profil när det gäller Hästens offensiv.

- Backsidan, med bara en kvartett klara så här långt, ser det klart sårbart ut.

? Ekonomin. Den har varit tilltufsad under många år.

VÄSTERVIK

Nyförvärv: Viktor Östlund, mv, Nybro, Tobias Björklund, b, Mariestad, Mattias Elfström, f, Malmö J20, Christopher Fish, f, Västerås.

Förluster: Jens Andersson, b, Östersund, Victor Lindman, b, Vita Hästen,Victor ”11” Öhman, f, Modo, Carl Åsell, f, Pantern, Olle Liss, f, do, Mats Fröshaug, f, Tingsryd, Conny Strömberg, f, klubb ej klar, Mattias Karlin, t, Mora.

Tränare: Roger Forsberg, ny från Timrå.

+ Har fått behålla stommen i offensiven.

- Mattias Karlin, som byggt upp laget till framgångarna, kommer att saknas oerhört mycket i båset.

? Är Roger Forsberg verkligen rätt man att ta över efter Karlin?