Det var under natten mot söndagen som en eller flera gärningspersoner ska ha brutit sig in i simhallen. Personen eller personerna ska ha tagit sig in genom att bryta upp byggnadens bakdörr, vilket tros ha utlöst larmet. Inbrottstjuven eller inbrottstjuvarna ska ha trotsat larmet och tagit god tid på sig att söka igenom simhallen.

– Man har stulit en stereo och en ficklampa till ett okänt värde. Man har även öppnat en tom kassalåda, säger Magnus Linell, stationsbefäl vid polisen i Ljungby.

Några iakttagelser ska inte ha gjorts och polisen har i nuläget ingen misstänkt.