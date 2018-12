Minneskonserten för Olle Rydell spelades nämligen in på film, och den visas gratis på Grand på tisdagskvällen.

– Vi lät filma förställningen för Olles barn och barnbarn att bära med sig genom livet och nu ska vi också få se den själva, säger Sölve Rydell, brorson till Olle Rydell, som var en av initiativtagarna till konserten.

Passa på!

– Hör du till dom som inte fick biljetter till föreställningen eller vill se den igen så passa på tisdagen den 11 december, tipsar Sölve. Kai Wolkesson har gjort en fin upptagning och nu sätter vi som deltog oss själva som publik för att se föreställningen på stora duken.

– På scenen är vi inne i vår egen koncentrerade bubbla. Fondbilderna bakom oss ser vi inte, inte färgerna, inte helheten,

Men nu får alltså artisterna se sig själva och dessutom bjuds allmänheten in till en gratis filmvisning.

– Men vill man skänka en slant till Cancerfonden så tackar vi naturligtvis för det, säger Sölve Rydell.

Överskottet från själva hyllningskonserten skänks också till Cancerfonden.

Ansenlig summa

– Alla på scenen medverkade av tacksamhet och kärlek till en fin man och musiker, vilket gjorde att vi nu kan skicka en ansenlig summa till Cancerfonden, säger Sölve Rydell.

Den summan kan alltså utökas ytterligare vid tisdagens filmvisning.

Under konserten medverkade tre personer på scenen som var med i Olle Rydells orkester 1959-1972; Kjell Persson, Inge Palm och Rolf Linder. Från den sista uppsättningen av Olle Rydells orkester var nästan alla med. Trumpetaren Anders Einarsson gästspelade i orkestern och Olles 13-åriga barnbarn Nils spelade "All of me" på Olles trumpet.