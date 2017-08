Under september till och med december 2017 ska utbildnings- och kulturförvaltningen i Markaryds kommun, för första gången, gå igenom de barnomsorgsavgifter som betalts in under 2015. Genomgången av avgifterna kommer sedan att göras varje år och det anses vara viktigt ur rättvisesynpunkt.

- Vi har sett att fler och fler kommuner gör det här. Vi strävar efter att alla ska betala rätt avgift. Det ska inte vara för mycket eller för lite, säger Linda Andersson som är handläggare på utbildnings- och kulturförvaltningen.

Metoden har diskuterats när representanter för olika kommuner har träffats.

– Vi träffar andra kommuner och utbyter erfarenheter, säger Linda Andersson.

Delar med 12

Genom att Markaryds kommun jämför den totala årsinkomsten för 2015 från Skatteverkets register och delar den med 12, så får man fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med de inkomstuppgifter som vårdnadshavarna har anmält i 24sju.

24sju är ett webbaserat dataprogram i Markaryds kommun som vänder sig till de som vill ansöka om plats eller redan har plats i en förskola eller på ett fritidshem. Och anledningen till att jämförelsen görs med två års fördröjning är att Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Flesta rätt

På Markaryds kommun påpekar att vårdnadshavare har ett ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande (personer med gemensamt hushåll). Detta för att barnomsorgsavgiften för hushållen ska kunna bli rätt.

Om det i granskningen skulle visa sig att den inkomstuppgift, som har anmälts i 24sju under 2015, har varit högre eller lägre än den faktiska inkomsten hos Skatteverket, så kommer kommunen i efterhand att fakturera eller betala tillbaka barnomsorgsavgifter.

Att Markaryds utbildnings- och kulturförvaltning nu börjar gå igenom barnomsorgsavgifter, beror inte på att kommunen misstänker att det finns många felbetalande i Markaryd. De flesta vårdnadshavare har betalat rätt avgift och de kommer därför inte att beröras av detta, förklaras det på förvaltningen.