När det gäller statistiken framgår det att Troja lockade mest folk till matcherna med 1 428 (betalande) åskådare till Ljungby Arena.

I plus/minus-ligan var det fem Trojaspelare i topp, medan Mattias Åkesson blev bäste trojan i poängligan med en 13:e plats med 22 poäng.

Anton Svensson slutade tvåa i målvaktsligan med 92,94 i räddningsprocent.



Poängligan

1) Robin Carlsson, Hanhals, 31 poäng (15 mål+16 ass), 2) Janne Kivilahti, Nybro, 28 (12+16), 3) Mattias Elfström, Hanhals, 25 (8+17), 4) Pontus Andreasson, do, 25 (8+17), 5) Henrik Persson, do, 24 (7+17), 6) Jarkko Oikarinen, Kalmar, 23 (12+11), 7) Victor Löfstedt, Kristianstad, 23 (9+14), 8) Jesper Sellin, Kalmar, 23 (9+14), 9) Johan Järlefelt, Nybro, 23 (8+15), 10) Alex Ek, Nybro, 23 (6+17), 13) Mattias Åkesson, Troja, 22 (6+16), 14) Mikael Roslund, do, 21 (14+7), 21) Alexander Edström, do, 19 (4+15), 25) Jonatan Nielsen, do, 18 (5+13).

Plus/minus-ligan

1) Alexander Edström, Troja, 21 (29–8), 2) Jonatan Nielsen, do, 17 (28–11), 3) Mikael Roslund, do, 16 (26–10), 4) Johan Lindholm, do, 16 (20–4), 5) Daniel Karlsson, do, 15 (21–6), 6) Johan Holmberg, Hanhals, 14 (26–12), 7) Måns Carlsson, Vimmerby, 14 (22–8), 8) Tobias Törnkvist, Troja, 14 (18–4), 10) Anton Johansson, do, 12 (20–8), 12) Alfred Andersson, do, 12 (15–3), 13) Mattias Åkesson, do, 11 (21-10), 14) Hampus Andréen, do, 11 (20–9), 16) Adam Persson, Kalmar, 10 (29–19), 18) Martin Ekström, Kallinge-Ronneby, 10 (16–6), 25) Carl-Johan Sjögren, 8 (16–8).

Målvaktsligan

1) Jonathan Stålberg, Vimmerby, 93,16, 2) Anton Svensson, Troja, 92,94, 3) Oscar Malm, Kallinge-Ronneby, 92,80, 6) Wictor Ragnewall, Troja, 91,84, 7) Joel Gistedt, Kristianstad, 91,83, 8) Alexander Johansson, Nybro, 91,10, 9) Daniel Wahlberg, Helsingborg, 91,04, 10) Arvid Söderblom, Hanhals, 90,90, 11) Sebastian Ericsson, Mörrum, 90,82, 12) Joakim Strandberg, Tyringe, 90,34, 14) Anton Malmborg, Halmstad, 89,92, 15) Adam Ohre, Dalen, 88,95, 16) Robert Hestmann, Kalmar, 88,08.

Powerplay-ligan

1) Kallinge-Ronneby, 32,18, 2) Nybro, 26,39, 3) Vimmerby, 25,68, 4) Hanhals, 22,03, 5) Kalmar, 20,29, 6) Mörrum, 20,00, 7) Kristianstad, 19,48, 8) Dalen, 16,67, 9) Troja, 16,42, 10) Helsingborg, 14,93, 11) Halmstad, 13,51, 14) Tyringe, 7,81.

Boxplay-ligan

1) Vimmerby, 91,07, 2) Troja, 87,14, 3) Kallinge-Ronneby, 86,96, 4) Kristianstad, 84,72, 5) Nybro, 82,86, 6) Hanhals, 81,49, 7) Helsingborg, 77,78, 8) Dalen, 77,61, 9) Mörrum, 77,42, 10) Halmstad, 75,00, 11) Kalmar, 73,53, 12) Tyringe, 69,77.

Fair play-ligan

1) Nybro, 7,09, 2) Vimmerby, 8,18, 3) Mörrum, 9,45, 4) Helsingborg, 9,68, 5) Kallinge-Ronneby, 10,05, 6) Troja, 10,45, 7) Kalmar, 10,64, 8) Hanhals, 11,14, 9) Halmsyad, 12,05, 10)Tyringe, 12,23, 11) Dalen, 13,27, 14) Kristianstad, 13,55.

Busligan

1) Khalid Ibrahim, Mörrum, 70 min, 2) Jens Andersson, Kalmar, 62, 3) Jacob Böli, Helsingborg, 57, 4) Alexander Wadlund, Halmstad, 53, 5) Timmie Persson, Dalen, 49, Sebastian Freed Karlsson, Tyringe, 47, 16) Hampus Olsson, Troja, 37, 19) Johan Lindholm, Troja, 33, 22) Gustaf Berling, Troja, 28.

Publikligan

1) Troja, 1428, 2) Nybro, 1396, 3) Kristianstad, 974, 4) Vimmerby, 828, 5) Kalmar, 783, 6) Kallinge-Ronneby, 723, 7) Tyringe, 653, 8) Halmstad, 580, 9) Mörrum, 483, 10) Dalen, 436, 11) Hanhals, 336, 12) Helsingborg, 206.

Effektivitetsligan

1) Hanhals, 11,79, 2) Nybro, 11,40, 3) Kalmar, 11,19, 4) Kallinge-Ronneby, 10,44, 5) Tyringe, 10,36, 6) Mörrum, 10,34, 7) Vimmerby, 10,94, 8) Troja, 9,83, 9) Kristianstad, 9,30, 10) Dalen, 8,98, 11) Helsingborg, 8,98,, 12) Halmstad, 6,53.

Hemmaligan

Vimmerby 11 8 0 3 39–19 24

Hanhals 11 7 2 2 45–29 24

Dalen 11 6 3 2 43–30 24

Kristianstad 11 7 1 3 38–24 23

Kalmar 11 7 1 3 39–33 22

Troja 11 6 2 3 44–24 21

Kallinge-Ronneby 11 6 1 4 37–25 19

Nybro 11 6 0 5 40–31 18

Mörrum 11 4 2 5 36–31 15

Tyringe 11 5 0 6 38–35 15

Helsingborg 11 3 1 7 32–36 11

Halmstad 11 1 3 7 23–39 7

Bortaligan

Kallinge-Ronneby 11 8 0 3 37–21 24

Troja 11 7 1 3 37–20 23

Vimmerby 11 7 1 3 31–23 23

Nybro 11 5 2 4 40–36 19

Kristianstad 11 5 3 3 26–27 19

Hanhals 11 5 2 4 39–46 17

Mörrum 11 4 1 6 25–39 14

Dalen 11 4 0 7 26–36 12

Kalmar 11 3 1 7 38–49 10

Halmstad 11 1 2 8 20–51 5

Tyringe 11 1 1 9 16–53 4

Helsingborg 11 0 2 9 21–53 3

Troja-ligan

Mattias Åkesson 22 6 16 22 12 21 10 11

Mikael Roslund 21 14 7 21 10 26 10 16

Jonatan Nielsen 20 5 13 18 8 28 11 17

Johan Lindholm 22 7 9 16 33 20 4 16

Oscar Öhman 22 4 12 16 4 17 17 0

Alexander Edström 16 3 13 16 4 24 7 17

Alfred Andersson 16 5 9 14 6 15 3 12

Gustaf Berling 17 3 11 14 28 16 11 5

Carl-Johan Sjögren 20 7 6 13 14 16 8 8

Hampus Andréen 22 6 7 13 2 20 9 11

Anton Johansson 20 0 11 11 8 20 8 12

Hampus Olsson 22 6 4 10 37 13 12 1

Tobias Törnkvist 21 4 5 9 8 18 4 14

Johan Malmborg 22 2 7 9 8 15 15 0

Adam Byström Johansson 16 3 5 8 2 10 8 2

Daniel Karlsson 22 1 7 8 20 21 6 15

Carl Ernstig 22 2 4 6 8 16 10 6

Tom Johansson 21 1 5 6 6 11 3 8

Simon Morberg 16 1 1 2 0 7 3 4

Eric Henriksson 6 1 0 1 0 1 1 0

Felix Wermelin 20 0 1 1 0 4 3 1

Linus Andersson 1 0 0 0 0 1 0 1

Adam Malmberg 1 0 0 0 0 0 0 0

Elliot Nordholm 2 0 0 0 0 0 0 0

Lucas Venuto 3 0 0 0 2 2 1 1

Simon Wester 4 0 0 0 0 0 0 0

Anton Olsson 5 0 0 0 0 0 2 –2

Siffrorna står för antal matcher, mål assist, poäng, utvisningsminuter, mål framåt, mål bakåt, totalt +/–.

Anton Svensson 11 19 250 269 92,94 1,82

Wictor Ragnewall 12 23 259 282 91,84 1,97

Siffrorna står för antal matcher, antal insläppta, antal räddningar, skott på mål, räddningsprocent, snitt/match.