Med start torsdag eftermiddag firas mångfalden i Älmhult genom kommunens program Världens hem. Firandet inleds med färgkastarfest på Linnéskolans grusplan och därefter dansar Pridetåget fram genom Älmhults gator för att anlända till torget där bland annat komikern Umit Dag talar om mångfald, integration och rasism.

– Han är aktuell i tv-programmet Sveriges modigaste och kommer att köra stå upp. Vi har också open stage och det är många som anmält sig, det kommer bli en kul kväll, säger Selin Hult, integrationssamordnare i Älmhults kommun.

– Intresset för Pride har varit stort även från företag och butiker och vi hoppas på väldigt stor uppslutning.

Det andra arrangemanget inom Världens hem hålls på fredag eftermiddag då grundskolans elever ska visa upp vad de arbetat med inom Skapande skola i samarbete med Wanås konst. Björkparken kommer då att fyllas av elever som visar upp det de arbetat med under året, men det hålls också en stor workshop i parken. På fredag kväll bjuder Älmhult Handboll och Älmhult Beasts Basketball Club in till Goals for integration vid Möckelns badplats och då kommer det både att spelas och bjudas på grillat.

För den som vill utmana sina smaklökar och lära sig mer om världen bjuds det på ett utmärkt tillfälle för just detta på lördag på torget. Mat från 17 länder kommer då finnas att köpa på Älmhults första internationella matmarknad All världens mat.

– Det blir mat från bland annat Tibet, Gabon, Armenien, Palestina, Indien, Rumänien, Colombia, Eritrea och Sverige. Det är ett supertillfälle att testa olika maträtter och lära känna andra länder, berättar Selin Hult.

– Det kommer bli en härlig dag och jag hoppas att många vågar sig ut för att testa nya smaker. Alla som lagar mat har fått en utbildning i miljö och hälsa och de är väldigt taggade inför detta.

Programmet för Världens hem fortsätter med Sommarkväll i Silverdalen på måndagskvällen, och efter det nationaldagsfirandet i Björkparken med tal av kommunalrådet Eva Ballovarre, sång av Elmekören och kommunen bjuder på svensk fika.