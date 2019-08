Det var i tisdags som en elev på The International School of Älmhult hittade en mobiltelefon som låg gömd i ventilationskanalen på skoltoaletten. Elev och lärare hjälptes åt att ta ner den och de upptäckte att telefonen hade spelat in ett videoklipp på cirka 23 minuter.

I nuläget är det dock oklart vad filmen innehöll på grund av att mobiltelefonen var låst. Händelsen har rubricerat som kränkande fotografering.