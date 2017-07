Fakta: Hussvala

Häckar i ett stort område som täcker Europa, delar av Asien och Nordafrika. Övervintrar utmed kanten av Sahara och i tropiska Afrika. Är en av få arter som finns i hela Sverige, från sydligaste Skåne till nordligaste Norrland. Den är i stor utsträckning knuten till kulturlandskapet och bygger bon i byggnader, alltid utvändigt. Är kolonihäckare, normalt upp till tio bon tillsammans och två kullar per år. Bildar livslånga par, jagar insekter i snitt på 21 meters höjd under häckningssäsong och med 5.3 vingslag per sekund. År 2012 uppskattades att det fanns 100 000 per i landet, därav 2 000 i Kronobergs län. Källa; Wikipedia och Fåglar i Sverige 2012 (Sveriges Ornitologiska Förening).