Ola Andersson, som är Leif Eriksson efterträdare, hade sin första dag på Markaryds Sparbank på torsdagen. Han berättade då att han knappt hade hunnit logga in i sin arbetsdator. Andersson återvänder vi till senare då han blivit mer varm i kläderna som ny vd på Markaryds Sparbank.

Leif Eriksson däremot, har nu gjort sin sista vecka som vd för banken. Pensionstiden står för dörren och minnena är många.

Ett av de första jobben som Leif Eriksson hade var på ett sedeltryckeri i Tumba.

– Ja, där var var jag ni något år. Sedan började jag på bank. Sedan har jag varit kvar på bank.

I många år arbetade Leif Eriksson i centrala Stockholm, på ett antal bankkontor. Men första chefsjobbet inom bankvärlden var i Södertälje.

Ville tävla

När det sedan blev tal om familjebilning så beslöt Leif Eriksson och hustrun att flytta, sedan Leif fått ett nytt jobb i Dalarna. Först handlade det om Kreditbanken och sedan blev det PK-banken.

– Jag flyttade upp till Falun och jobbade där med hela Kopparbergs län som område. Det hette privatmarknadschef på den tiden. Det fanns ju bara två kontor i hela dalarna om jag kommer ihåg det rätt, som PK-banken hade

Det var ett stort område att arbeta i. Han åkte ibland upp till Idre på kundbesök och passade då på att åka skidor.

I början av Erikssons karriär var det hårt reglerat på bankerna och allt var enkelt och hade fasta priser. Sedan kom avregleringen.

– Det innebar att man till och med fick sälja krediter. Det var ungefär som att släppa ut kalvarna på grönbete på våren, när vi banker plötsligt fick göra reklam för att låna pengar.

Den tävlingsinriktade Leif Eriksson såg stora möjligheter att göra affärer i dalarna, med Sälen och alla skidanläggningar som fanns där.

– Det var då boomen kom, när bankerna fick tävla om att låna ut pengar.

Han hade till och med provision på att låna ut pengar under på 80-talet.

– Och som vi lånade ut pengar... Vi finansierade ju mängder av fritidshus i hela Dalarna. Framförallt i Sälen och även i Idre.

Fick ni tillbaka de där pengarna?

– Nu är du inne på det där som har banksekretessen att göra. Men alla banker var ju sådana då. Alla ville låna ut pengar.

Ett vd-skap

Efter många år i affärsbanker, med olika chefsjobb då han var inblandad i flera olika fusioner och sammanslagningar, så kom Leif Eriksson slutligen till en sparbank, Markaryds Sparbank. Där blev han alltså vd.

– Att få ett vd-skap för en bank, en egen självständig bank som det här är, då tvekade man först utav attan. Jag hade jobbat i bank i 25 år där det fanns ett huvudkontor, en personalavdelning, reklamavdelning, det fanns en juristavdelning, you name it... Man bara lyfte på luren och beställde hjälp... och så kommer man till Markaryds Sparbank.

Kontrasten var stor mellan de stora affärsbankerna och den lilla sparbanken i Markaryd.

– Jag kom hit i december 1998 men från 1999, från 1 januari, så tog jag över vd-skapet. Då skulle man försöka lära sig en helt ny bankkultur.

Leif Eriksson menar att den stora skillnaden mellan en affärsbank och en sparbank, är att en affärsbank har aktieägare som vill ha utdelning på sitt kapital, medan en sparbank inte har några ägare som kräver detta.

– Hade vi varit ett aktiebolag så hade vi haft ett helt annat tänk. Vi hade inte gjort alla de här sponsringarna som vi gör här.

Han exemplifierar med Sparbankshallen, de två konstgräsplanerna i kommunen, bowlinghallen, ridskolan, renoveringen av bion, flaggspel och vårmarknader, som sådant som banken haft engagemang i.

Efter pensioneringen

Leif Eriksson kan idag se en positiv utvecklingskurva i Markaryds kommun och en tydlig skillnad mot det han fick höra då han först kom till Markaryd. Bruken i både Timsfors och Strömsnäsbruk hade haft stora problem, butiker hade lagts ner och befolkningen hade minskat.

– Men sedan har det varit roligt att se vad som har hänt. E4 (motorvägen) byggdes och sedan kom Tvärleden. Och titta på företagen. En stor del av Markarydsföretagarna har ju en stor del av sina affärer hos oss idag. Jag ser ju vilken utveckling det har varit på Markarydsföretagen.

Däremot de största bolagen i Markaryd får inte en liten bank som Markaryds Sparbank jobba med. Bolag som Nibe är för stora.

– Vi har en limit hur stora engagemang vi får ta, enligt lagar.

Antalet kunder som gör sina affärer inne i bankhuset har dock minskat betydligt men Markaryds Sparbank kommer till vidare att ha kvar sin kontanthantering. Leif Eriksson berättar att banken idag är sju gånger större än när han tog över den. Han tillägger att detta har han inte åstadkommit själv, utan bidragit till denna utveckling har också personalen gjort.

Vad händer då efter pensioneringen för Leif Erikssons del?

– Först ska jag ha en riktigt skön och lång semester. Och min sambo planerar också att gå i pension nu här under hösten.

Mer tid kommer att finnas för att umgås med barn och barnbarn. Leif Eriksson har också en konstnärlig ådra och han har intresse för bilder, teckning och layout.

Dessutom kör Eriksson motorcykel. En Yamaha Midnight Star, på 1900 kubik och med en vikt på 333 kilo, finns i hans ägo.