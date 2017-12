3 APRIL 13 ungdomslag kommer till spel i fotbollscupen Dans Minne på Lagavallen.

4 APRIL Sunnerbo BK slår nytt klubbrekord i seriematchen mot Höganäs med 6 794 poäng. Det räcker dock bara till oavgjort då Höganäs spelar över sin förmåga.

– Vi spelade fantastiskt bra, men tyvärr blev det bara en poäng, suckade Lars Jönsson i SBK.

4 APRIL Ljungby VBK har Sveriges bästa U16–lag på damsidan. De vinner alla sina matcher under mästerskapet i Falköping.

– Naturligtvis är vi nöjda och stolta för att vi har Sveriges bästa U16–lag på damsidan, sade Joakim Nilsson i LVBK.

5 APRIL Ljungby BK tar tre guld under brottnings–DM i Värnamo. Denny Chjan tog guld i två klasser och Ibrahim Khadisov tog ett guld.

– Fina resultat och jag är mycket belåten, kommenterade tränaren Bosse Pettersson.

5 APRIL Oskar Johansson från Ljungby BMK tar sig till final i Hvidovre Yonex Open, en seniormästertävling i hög klass.

10 APRIL Innebandyturneringen 24–timmars arrangeras för 32:a gången i Sunnerbohallen och blir en succé.

13 APRIL Ex-trojanerna Jerry Andersson, Paul Thompson, Markus Nilsson och Robert Dowd blir brittiska mästare i Sheffield Steelers efter finalseger mot Cardiff.

– Det slår allt jag varit med om som hockeyledare tidigare i karriären, sade Jerry Andersson.

18 APRIL Den 28:e upplagan av Hallarydsloppet bjuder på snabba tider i ruggigt höstväder. Men vädret stoppade inte de 401 personer som deltog i loppet.

18 APRIL Ljungby IF gör en svag start på säsongen och förlorar premiären mot nykomlingen Ronneby med 0–3 hemma på Lagavallen. I Karlshamn får Älmhults IF en bättre start via seger då André Lassen gör matchens enda mål.

18 APRIL Badmintonspelaren Emma Karlsson från Älmhult tar ett historisk guld i dubbel under junior–EM i Frankrike. Tillsammans med Johanna Magnusson tar Emma Sveriges första guld sen 1987.

18 APRIL Troja–Ljungby säkrar avancemang till Hockeyallsvenskan efter tre säsonger i division 1. Trojas kvalhjälte Niclas Lehmann avgjorde säsongens sista match mot Huddinge med sitt 5–4–mål när 32 sekunder återstod av tredje perioden.

21 APRIL Lidhult GoIF genomför ett lyckat kval och behåller sin plats i bordtennisens division 2.

21 APRIL Johan Hård, styrelseledamot i Lagan IBK, berättar om planerna att slå samman innebandyföreningarna Lagan IBK och Ljungby IB.

21 APRIL Troja meddelar att Pelle Svensson, som efter tre säsonger tog klubben tillbaka till allsvenskan, fortsätter som tränare i klubben.

– Jag är inspirerad till tusen. Det ska bli enormt kul, sade Pelle Svensson.

24 APRIL Ishockeyspelaren Oscar Fantenberg petas från VM–truppen av förbundskaptenen Rikard Grönborg.

24 APRIL FK Finn arrangerar Lagadalskampen. 320 orienterarare gick i mål vid natursköna Stenavads kvarn, fem kilometer öster om Ljungby.

24 APRIL Rallyteamet Mathias Bengtsson, Eneryda och Robin Sandberg, Ryd, vinner Grupp H i Silverkongen och blir trea totalt.

24 APRIL Det är klasskillnad i veckans match då Guddarp tar emot Agunnaryd. Hemmalaget vinner matchen med 7–2 (2–1).

25 APRIL Lagan IBK:s trupp för kommande säsong börjar ta form. Tränaren Johan Alm meddelar att han fortsätter leda laget.

25 APRIL Älmhult BMK stoltserar med tre finalplatser i Svenska Cupen. Maria Sjödahl går till final i singel och i dubbel tillsammans med Tilde Pilblad. Även Sandra Alkner tar sig till finalspel i sin singelklass.

26 APRIL Efter avancemanget till Hockeyallsvenskan inleder Troja sin vårstädning. Spelarna Jesper Eriksen, Niclas Lehmann, Mikael Roslund, David Laudius och Stefan Söder lämnar föreningen.

26 APRIL Seriesegern i division 4 öppnar nya möjligheter för Ljungby BTK. Klubben meddelar att de kommer jobba stenhårt för att bli konkurrenskraftiga i division 3.

27 APRIL Diö Hockey tar ny sats efter en stark säsong och meddelar att tränaren Mattias Pamp fortsätter i föreningen i ytterligare två år.

27 APRIL Agunnaryds IF utsätts för bedrägeriförsök då klubbens kassör uppmanas via mejl från klubbens ordförandes mejladress att föra över 29 000 kronor till ett konto. Kassören blir misstänksam och dubbelkollade med ordföranden som aldrig skickat mejlet och klubben förde då aldrig över några summor.

– Hade det inte varit en så stor summa hade man kanske inte reagerat på samma sätt, sade kassören Ulf Svensson.

28 APRIL Delary/Pjätteryd tar en historisk seger när laget besegrar Anderstorp med 3–1 på bortaplan. Föreningens första segern någonsin i fotbollens division 4. Eldin Topic, Muamer Redzovic och Erik Testino står för målen.