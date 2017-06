14 ungdomsledare i åldrarna 15-18 år samlades i idrottshallen för att bättra på sina kunskaper inför den stundande sportveckan.

– Under våren har vi träffat ungdomarna vid några tillfällen under helgerna och gett dem en grundläggande ledarutbildning. Dagens utbildning är jätteviktig för att de ska vara förberedda på vad som kan hända nästa vecka, säger Johan Göransson, grundare av Strömsnäs Sports Camp och ordförande i Strömsnäsbruk IF.

"Kunskap ger trygghet"

Leif Malm höll i tisdagens utbildning.

– Det är mycket inspirerande att få förmedla dessa kunskaper till ungdomarna. Dessutom är det bra att arrangörerna har samlat in uppgifter om deltagarna i form av bland annat olika allergier och astmasjukdomar. På så sätt kan ungdomsledarna hålla dessa barn under särskild uppsikt, säger han.

En deltagare som tilltalades av kursen var 17-årige Aron Svensson.

– Jag har varit med några gånger förut och det är bra att uppdatera sina kunskaper så att man är beredd om något skulle hända. Kunskap ger trygghet, säger han.

Fotboll eller gymnastik

Runt 120 barn kommer att finnas på plats när aktiviteterna drar igång på måndag.

Och liksom tidigare år är det Strömsnäsbruks IF och Strömsnäsbruks GK som står bakom evenemanget.

Deltagarna, som är mellan 7 och 15 år, har fått välja inriktning i form av antingen fotboll eller gymnastik.

– Förutom att de får lägga ett visst antal timmar på sin favoritidrott varje dag så kommer det även att genomföras gemensamma aktiviteter under veckan. Barnen kommer bland annat få bada på Strömsnäsbadet och få lite extra träning av experten Jane Nilsson, säger Johan Göransson och fortsätter:

– Vi är mycket nöjda med den genomslagskraft som evenemanget har haft i kommunen. Intresset för idrott bland barn och ungdomar har ökat markant och det bådar gott inför framtiden, säger han.