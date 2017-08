De legendariska popbanden avlöser varandra på Grand i Ljungby. I våras gjorde originalmedlemmarna i The Streplers en bejublad spelning inför fullsatt lokal. Och nu kommer The Spotnicks, med de två originalmedlemmarna Bosse Winberg och Bob Lander. Den 28 oktober kommer legenderna till nöjestemplet Grand i Ljungby, och arrangören Malin Andersson, Kånna, har redan nu nu släppt förköpsbiljetterna, så att de som säkert vill få en plats kan ordna det i god tid.

The Frazers

The Spotnicks grundades 1961 men har sina rötter i flera olika band från 1957; The Frazers, Rock-Teddy and the Blue Caps och The Rebels där Bo Starander och Bosse Winberg var förgrundsgestalter. Bosse Winberg har skapat det speciella gitarrsoundet som Spotnicks är känt för och Bob Landers sång har präglat bandet.

1961 fick gruppen namnet The Spotnicks - ett högaktuellt namn vid den tiden när Sovjet och USA började rymdkaplöpningen. Under en tid uppträdde gruppen också i rymddräkter. The Spotnicks blev känt genom sin instrumentala gitarrpop, och hölls på 60-talet för att vara ett av världens främsta band inom den genren, tillsammans med bland andra The Shadows.

Spotnicks var poplära i Europa, men även i Japan och Mexiko blev man mycket framgångsrika och genomförde där långa turnéer.

800 låtar

The Spotnicks har producerat massor av skivor genom årens lopp, skivor som släppts över hela världen. Sammanlagt har det sålts omkring 20 miljoner skivor och ungefär 800 olika låtar har man spelat in. Last date, Ampola, Hava Nagila, Johnny Guitar och Old Spinning Wheel (Den gamlaspinnrocken) är nåra av gruppens mest kända låtar genom tiderna.

När The Spotnicks startade på 1960-talet var utöver Bo Starander och Bo Winberg även Björn Thelin och Ove Johansson med i gruppen. De båda sistnämnda har varit med under olika perioder, men båda har faktiskt avlidit för några månader sedan. Bo Starander började tidgt kalla sig för Bob Lander

Derek Skinner, Jimmi Nichol (som hoppade in i Beatles, när Ringo Starr var förindrad att åka till Australien), Peter Winsnes, Tommy Tausis, Bo Maniette är några av de musiker som under olika perioder spelat med Spotnicks, men hela tiden her Bob Lander och Bo Winberg varit centralfugirerna.

Tre spelningar har bandet inbokade under hösten. Det är i Hällestads kyrka, på Bakken i Köpenhamn och på Grand i Ljungby den 28 oktober.