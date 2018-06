Blod är en färskvara och kan bara lagras i ett antal veckor efter en blodgivning. Blod som lämnas används exempelvis vid akuta operationer efter olyckor, förlossningar och vid behandling av vissa sjukdomar.



Foto: Marcus Ericsson/TT

På blodcentralen på Ljungby lasarett är nivåerna för tillfället stabila för alla de åtta blodgrupper som finns.

På vissa håll i landet har sjukvården behövt kalla in blodgivare för att lämna mer blod, men det är i nuläget inte aktuellt med några sådana kallelser i Kronobergs län. Även om mer blodgivning välkomnas.

– Det ser bra ut just nu, men läget kan ju förändras snabbt, säger Marita Philipsson.

På blodcentralen i Ljungby försöker de nu att bygga upp lagren inför sommaren. Under semestermånaderna kan det bli lite besvärligare eftersom inga nya blodgivare registreras under den tiden. Blodcentralen behöver då vända sig till de personer som redan är blodgivare och Marita Philipsson klargör att det finns många lediga tider under de närmaste veckorna.

På internationella blodgivardagen kommer blodcentralerna i Ljungby och Växjö att hålla öppet och även bjuda på fika och informera allmänheten, men några större informationskampanjer är inte planerade.

Fakta: Att bli blodgivare För att lämna blod inom sjukvården i Sverige krävs det att följande kriterier uppfylls. √ Du är helt frisk. √ Du är mellan 18-60 år. √ Du väger minst 50 kg. √ Du måste ha svenskt personnummer och en giltig id-handling. √ Du måste ha god förståelse i svenska. Inför den första blodgivningen så genomförs en hälsokontroll och tester görs för att kontrollera att du inte bär på blodsmittor som hiv eller hepatit. I vissa fall kan du även behöva vänta med att bli blodgivare. Exempelvis om du nyligen har besökt ett land där tropiska sjukdomar förekommer eller om du nyligen har haft oskyddat sex med en ny partner. Kvinnor som är blodgivare får lämna blod tre gånger per år. Män som är blodgivare får lämna blod fyra gånger per år. Vid varje blodgivning tappas ungefär 4,5 deciliter blod. Källa: Geblod.nu