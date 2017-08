– Det här är bedrövligt. Det måste man säga, säger Per Persson som är 1: e kyrkvaktmästare i Markaryds församling.

Det är sjunde gången som församlingen utsätts för kopparstölder.

Dessutom har det regnat mycket på sista tiden.

– Det regnade in här i torsdags förmiddag. Vi uppdagade det inte direkt på morgonen för vi körde iväg till Germundsgården och då var det uppehåll. Men fram mot tio så var någon tillbaka här och då konstaterades det att det droppade från taket, invändigt, berättar Per Persson.

Hade man inte upptäckt stölden mitt i veckan, utan på en måndag, och om stölden till exempel hade inträffat natten mot en lördag, då hade fastigheten kunnat vara full av vatten på måndagsmorgonen. Tur i oturen var därför att församlingens personal kunde upptäcka takstölden i god tid.

– Står det under en helg och regnar in, så är det stora mängder med vatten som rinner in. Och även om det passerar folk på kyrkogården så är det inte säkert att de tänker på att just taket är borta.

Och finns det arbetsklädda personer på platsen så är det lätt att tro att det handlar om ett vanligt reparationsarbete.

Hade hjälpmedel

Per Persson misstänker att tjuvarna hade något slags hjälpmedel, en liten lyftkran, med sig, som det drog av koppartaket med.

- Det är ju rätt tunga grejor det här.

Upp mot 500 kilo bedömer Per Persson att det stulna 280 kvadratmeter stora koppartaket kan ha vägt.

Takstölden är polisanmäld, men någon polis hade på fredsförmiddagen ännu inte varit på plats.

Den stulna kopparen är DNA-märkt. Men inget kommer att hända, påpekar Per Persson, om gärningsmännen inte hittas.

– Då kan man ju koppla kopparen till just Markaryd.

I ett register i Storbritannien kan polisen söka på ett visst DNA-nummer.

Vad är då det stulna taket värt i pengar?

– Det finns inget försäkringsbelopp i den bemärkelsen men i pengar skulle jag tippa på 350 000.

Vad den stulna kopparen kan säljas för är svårare att säga, men 350 000 kronor är ungefär vad det kostar Markaryds församling att ersätta det stulna taket.

– Det är många timmars jobb. Det räcker inte med en vecka för att få det färdigt. Kopparen är dyr och arbetstiden är också dyr.

Vid Sockenstugan

Per Persson fick nu en misstanke bekräftad, för i maj gjorde han vissa iakttagelser vid Markaryds kyrkogård.

– Jag hade indikationer i våras att det fanns folk som spanade. Jag förstod att det var någon som var ute för att rekognosera.

Vid Sockenstugan, som också ligger i närheten, såg Per Persson då en man som stod och rökte en cigarett. Sin bil hade mannen ställt precis vid infarten till parkeringen. Men Persson hann aldrig ta numret på bilen, dock hann han tänka att det var något som inte riktigt stämde.

- När jag gick ut så bara kastade han cigaretten och gick med raska steg in i bilen och så stack han. Jag sa till vår kamrer att det kommer att hända något snart.

Mannen var smal till kroppsbyggnaden och ganska lång. Han var kortklippt, och i 30 till 35 årsåldern.

För att lyckas med stjäla ett tak, på det viset som nu gjorts, så måste man först göra en ordentlig rekognosering och då kan man till exempel filma taket med en mobil. Sedan görs planeringen upp för hur man ska gå till väga.

Rullade av

För några år sedan stals koppartaket på församlingens pumphus.

- Hela pumphustaket rullade de av och vek ihop och tog med sig. Och det vägde 300 kilo.

Och tidigt i våras så stals rännorna på bårhuset, som också var av koppar.

Per Perssons förhoppning är att församlingens beslutande organ bestämmer sig för att det stulna koppartaket inte ersätts med koppar, utan att det istället blir ett plåttak över hela personal- och verkstadsbygganden.

– Det finns ingen grund att ersätta det med koppar. För det här kommer att hända igen.

Flera stuprör är redan ersatta med plåt, som inte är lika stöldbegärligt. Och enda sättet att få slut på stölderna det är, enligt Persson, att sluta använda koppar.