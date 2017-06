Stark andra halvlek räckte för Agunnaryd Fotboll Första halvlek var mållös i matchen mellan Agunnaryd och gästande Torpa IF på Ekvallen på fredagen. I andra halvlek var det dock Agunnaryd som tog greppet och vann till slut med 2-1 i division 5 Småland sydvästra. Målgörare för Agunnaryd blev Michael Carlsson och Filip Petersson och för Torpa IF var det Naim Peci som hittade rätt. Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Agunnaryd på tionde plats och Torpa IF på nionde plats.