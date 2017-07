Någon gång mellan i mitten av april och den 1 juli ska en okänd gärningsman ha brutit sig in i en verkstad i Nybo i Hamneda. Ägaren ska ha varit frånvarande från verkstaden under en längre tid och därför inte upptäckt att någon hade gjort inbrott förrän i helgen. Gärningsmannen ska ha tagit sig in genom att göra inbrott i verkstadens källare. En stereoförstärkare, en högtalare, verktyg och en batteridriven skruvdragare, till ett sammanlagt värde av närmare fyra tusen kronor, ska ha stulits.