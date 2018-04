Under natten mellan onsdagen och torsdagen förra veckan hade någon tagit sig in på området vid Erikshjälpen i Ljungby. Tjuvarna hade tagit sig in på gården genom att bryta upp grindarna och sedan hade de sökt igenom containrarna som innehöll säckar med kläder och tyger.

De fick med sig ett antal säckar men exakt hur många är oklart.