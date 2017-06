Det är just Ljungby storband under Lars-Olof Johanssons ledning som skall spela där. Sångsolist är Per-Olof Jonsson.

– Det blir ett blandat program med material som är välkänt för de flesta, säger Lars-Olof Johansson. Vi spelar till exempel flera låtar som Count Basie hade på sin repertoar men det blir också Beatles-musik.

Beatles-låten är "Here, there and everywhere" och Basies låtar är "Strike up the Band" och "Cute".

Louis Armstrongs "What a wonderful world" finns med på programmet, och solisten Per-Olof Jonsson sjunger Frank Sinatra-låtarna "I´ve got you under my skin" och "Summerwind".

Ett par gospel-låtar finns med på programmet, och så naturligtvis några kända storbandsarrangemang. "Autumn in New York"/"Evrything happens to me" från Harry Arnolds storband.

– Det kallades Radiobandet, och jag brukar kalla den orkestern för svenska landslaget i 50-60-talsjazz, säger Lars-Olof Johansson.

Sam Samsons "Nattens melody" är en av de klassiska storbandsmelodierna som framförs.

Storbandets konsert genomförs på lördagskvällen och ingär i "Musik i somamrkväll i Ljungby kyrka".