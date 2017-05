Det fattades inget vid premiären i Strömsnäsbruk. Filmens regissörer och skådespelare anlände i limousiner, röda mattan var utrullad, gästerna galaklädda och det blixtrade från pressens kameror. Och utanför Strömsnäsbruks Folkets hus hade många fler än de som skulle se filmen samlats.

– Vi visste ungefär vad vi kunde förvänta oss, men det var ändå över förväntan. Allt klaffade och det var så mycket folk som samlats för att se oss anlända. Det blev riktigt lyckat, berättar Mats-Ola Pålsson som regisserat filmen tillsammans med Lars Gahlin.

Det måste varit en stor urladdning för er som arbetat med filmen i flera år?

– Ja, när vi satte oss i limon, jag och Lars, och det spelades Bondmusik då kändes det speciellt. Jag fick gåshud. Festen varade till klockan ett i natt, och det var många som sa att det var årets fest.

Utsålda salonger

Till premiären hade regissörerna bjudit in de som varit delaktiga i arbetet, men redan under söndagen kunde allmänheten se Den sista riktiga bondfilmen. Tre visningar blev det under söndagen, och nu visas filmen för utsålda salonger varje kväll i veckan.

– 2 500 biljetter har vi sålt hittills. Alla visningar är nu slutsålda och det finns företag som vill köpa visningar. Vi kommer att köra fler visningar efter midsommar, och vid Strömsnäsfestivalen, berättar Mats-Ola.

– Till festivalen kommer vi också att ha klippt ihop 15 minuter med bloopers som publiken får på köpet.

Samtliga intäkter för filmen skänks till Världens barn.