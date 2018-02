Upphandlingen av den nya Hjortsbergskolan är klar. Genom att ett nytt bolag ger sig in på byggmarknaden i Ljungby, Serneke, blev bygget billigare än förväntat.

– Det är positivt efter att vi under en tid sett den motsatta trenden med projekt som blivit 30 till 40 procent dyrare än budgeterat, säger K-G Sundgren (C), ordförande för tekniska nämnden.