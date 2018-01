Att ta poäng uppe i Timrå är såklart viktigt, framförallt med tanke på att vi gör det igen för andra gången och på ett riktigt bra sätt. Första gången när vi var i Timrå och tog en poäng så var det inte någon jättevacker match från vår sida där vi verkligen ”parkerade bussen” framför vårt mål och gjorde det svårt. Den gången kunde mycket väl den gamle Timo Lahtinen beskrivet det som ”äckligt disciplinerat”. I fredags så var det ett helt annat spel som vi visade upp och behöver inte be om ursäkt för någonting för den poängen som vi tog. Det hade inte heller varit helt orättvist om vi fått med oss fler poäng i och med det skott i ribbans underkant som vi hade med 20 sekunder kvar av matchen. Vi kan kanske tycka att vi ska känna en viss tillfredsställelse över två bra matcher mot ett Timrå som leder serien, men när man summerar så är det ändå två förluster som vi åkt på däruppe...

Måndagens retur och hemmamöte mot Timrå var i våra ögon en match där vi ville ha revansch. Det var en ganska fartfylld match där vi sett till initiativ och kommandot i matchen delade ganska lika med Timrå. Åtminstone fram till cirka 50 minuter in i matchen där Timrå skruvade upp tempot och flyttade fram spelet. Att de kvitterade var ganska logiskt sett till matchbilden de sista minuterna. Vårt avgörande på straffar var en skön revansch från fredagen där vi förlorade i samma form. Denna gången hämtade vi hem en poäng till, rättvist och logiskt. Att det skulle vara någon form av bonus vet jag väl inte. Straffläggning är något som ska vinnas bara, när du väl inte lyckats göra mål i förlängningen med dess tre mot tre spel så är straffläggningen bara något som ska skjutas hem tycker jag. Det är ingen bonus, belöning, show eller något annat. För mig är det pang, gör mål och vinn matchen. Allt annat är en förlust.

I och med matchen mot Timrå så har vi nu gått in i vår fjärde och sista runda i grundseriespelet. Det sista varvet av matcher där vi möts fyra gånger, två hemma och två borta där vi nu är färdiga med Timrå efter fyra matcher. Kort summerat så tycker jag att vi verkligen gjort en resa där vi hela tiden utvecklat vårt spel och utvecklats individuellt. Vi som internt delat in serien i fyra serier har glädjande kunnat konstatera att vi från att ha tagit 13 poäng runda ett, 15 poäng i runda två så kunde vi i runda tre dra in 23 poäng. Det är också denna tredje del av fyra som gjort att vi just nu har en skön positiv trend i gänget. Nu går vi för att göra en riktigt fin sista fjärdedel också med fortsatt utveckling och förbättring i laget och spelarna.

Förra veckan fick jag ett kuvert stucket i min hand med orden: ”Du har ju ända sedan du kom till Troja hävdat att du har en bra känsla för klubben, här har du svaret på varför”.

Ansvarige för intervjuer och reportage på Trojas hemsida Fredrik Skog flinade mot mig i restaurangen och jag blev såklart nyfiken på vad han menade med det. Fredrik som är en hängiven släktforskare hade hittat ganska intressant bakgrund när han hade halkat in på mitt namn och det visade sig att min rötter drog sig upp mot Småland.

När jag rev upp kuvertet så hittade jag ett ganska gediget arbete med ett träd där några av mina rötter går 6–7 generationer tillbaka. Min pappa som är född i Lund har på sin sida de flesta av sina rötter ner mot Lundahållet samt upp mot nordvästra Skåne. På min mammas sida nämligen min mammas mormor var född i Angelstad, och därefter flyttad till Helsingborg. Kvinnorna i generationerna före där, alltså 5-6 generationer före mig hade orter som Angelstad, Kånna och Ljungby som hemorter.

Jag som inte har haft någon koll på min bakgrund på det sättet blir såklart väldigt tagen av det och tycker att det är superintressant. Är det denna dragning åt Kronoberg som gjort att jag alltid gjorde mål i Sunnerbohov (åtminstone som jag minns det…)? Att man har rötterna i bygden där jag nu verkat några år, intressant. Det är kanske något för publiken i Ljungby Arena att fundera över när det gnälls över något dåligt beslut i båset eller varför jag inte agerar. Ta det lugnt, vi kan vara släkt…

Inte konstigt att man går runt o rabblar ”äta massipantååta fössta tosstan i mass” på knagglig småländska…