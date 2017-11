Jag satt under måndagskvällen klistrad framför TV:n och följde VM-kvalmatchen i fotboll mellan Sverige och Italien. Som säkert alla vet blev det en enormt spännande match och såklart en fantastisk framgång för vårt svenska lag.

Man kan väl kallt konstatera att man kan komma ganska långt med ett hårt jobbande kollektiv och en tydlig organisation i spelet där väl egentligen ingen av våra hjältar är någon storstjärna direkt sett till den stora internationella fotbollsvärlden där ute.

Jag kan väl inte påstå att det var ett hejdundrande offensivt frejdigt spel direkt, men spelet går ut på att vinna matcher vilket Sverige gjorde. Alla älskar en vinnare, oavsett hur det ser ut. Framförallt älskar man en vinnare som verkligen gett allt och offrat sig hänsynslöst vilket Sverige gjorde denna kväll i ett kokande San Siro.

Reaktionerna på de svenska spelarna efter matchen visar också hur otroligt mycket det betydde för dem, där det blev ett vimmel av dans, känslosamma intervjuer och glädjetårar ute på plan direkt i samband med slutsignalen. Ett stort tack till de svenska krigarna som verkligen tömde sig och gav allt för sitt älskade landslag. Tack Sverige, Spasibo Shvetsiya för platsen i nästa års VM som då alltså går i Ryssland.

Ringarna på vattnet blir stora efter en sådan vinst, inte bara för ett förbund som håvar in pengar från Internationella Fotbollsförbundet via sitt bonussystem. Många sportreportrar gnuggar säkert sina händer i och med att det nu blir ett fotbolls-VM att följa antingen på plats eller med en enorm bevakning på hemmaplan med allt det innebär i reportage och spaltmeter.

För oss som bara är supportrar i gult och blått så kittlar det faktiskt att åka dit, ett VM som inte är alltför långt bort lockar givetvis och jag skulle tro att det jobbas för högtryck bland landets resebyråer för att sy ihop olika paket just nu. Grymt kul!

Via olika juniorlandslag och klubblag så har jag varit i Ryssland några gånger tidigare och även om det är några år sedan nu så är det erfarenheter som man kommer att bära med sig resten av livet. Dels blev det några landskamper i någon håla i Långtbortistan där det som 16-17-åring mest handlade om att överleva kändes det som, men som senior spelade jag också ett par väldigt fina internationella klubblagsturneringar både med Rögle i Magnitogorsk och Eisbären Berlin i Kazan.

Där och då så ska jag väl vara ärlig att erkänna att det kändes värre än piskrapp att åka dit och spela, det var ju till exempel ingen matresa med fantastiska smakupplevelser att skriva hem om direkt. Jag kan väl inte heller direkt hitta någon poetiskt vacker beskrivning av färgprakten i städerna, men så här i efterhand och med distans så är jag glad över att jag fått möjligheten att uppleva detta på plats.

Min senaste tripp till Ryssland var i och med föregångaren till Champions Hockey League som startade i mitten av 90-talet och som provades i olika former (där man kanske fortfarande inte hittat riktigt rätt ännu) och det året stod vi med Eisbären Berlin till slut i ett slutspel i gamla traditionsrika Luzhniki Stadion i Moskva.

Denna arena som var ganska sliten då var ju en för mig som alltid följt landskamperna mot Ryssland väldigt känd arena, och jag minns att jag tyckte det var grymt kul att få skrinna på i denna hockeyplan i semifinal och final. En final som vi förlorade mot ett storväxt, hårt och fult spelande Magnitogorsk späckat av landslagsspelare från Ryssland.

Det kändes som att alla var skäggiga, stenhårda 95 kilos granitblock med iskalla blickar som inte sa ett pip oavsett hur mycket man crosscheckade eller slashade. Även om det blev en uddamålsförlust med 1–2 så tror jag nog att det var solklart vilket lag som var värdiga vinnare.

Det sägs att ’second place is the first looser’ men i detta fallet här så kändes det helt ok att bli tvåa med tanke på alla de intrycken man fick med sig där och då.

Sedan jag skrev här senast så har vi både vunnit och förlorat matcher, och ska jag börja med förlusten i Umeå så kan jag väl kort konstatera att vi behöver dels hålla tätt (det har blivit några onödiga mål bakåt i pp nu…) och även själv göra mål i powerplay i en bortamatch mot Björklöven om vi ska ha någon möjlighet att vinna mot ett för dagen påkopplat ’Löven’.

I vår senaste hemmamatch mot Leksand inför en fin publiksiffra så tycker jag att vi visar prov på en stor krigarinsats när vi kommer tillbaka från två underlägen i sista perioden och sedan vinner i förlängningen. Ett styrkebesked som ger en riktig boost till killarnas självförtroende samtidigt som det sänder signaler om att vi börjar bli starka på hemmaplan igen med två raka vinster i ryggen nu.