Nominerade i 24 kategorier till Oscarsgalan avslöjades på tisdag eftermiddag.

Ruben Östlunds The Square nominerades för att tävla om priset som bästa utländska film. Filmen har redan vunnit Guldpalmen i Cannes

De andra fyra filmerna som tävlar i samma kategori som The Square är A fantastic woman från Chile, On body and soul från Ungern, The Insult från Libanon och Loveless från Ryssland.

Den nederländsk-svenske filmfotografen Hoyte van Hoytema nominerades till en Oscar i kategorin bästa foto för sitt arbete med Christopher Nolans krigsfilm "Dunkirk".

Oscarsgalan 2018 sänds söndagen den 4 mars med Jimmy Kimmel som kvällens värd.